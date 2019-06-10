8GB版今日现货开放购买！一加手机7 Pro京东白条3期免息

IT之家6月10日消息 一加7 Pro今日京东8+256GB版现货发售（除上海及部分南方地区），且支持次日达，售价4499元，有需求的小伙伴可以下手了：点此购买。

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包。（可与任何优惠叠加使用）





一加手机7 Pro采用了一块6.67英寸AMOLED柔性屏，分辨率3120*1440。亮度达到800nits，90Hz刷新率，相对普通的60Hz屏幕，运动视频播放和游戏都会有更顺滑的表现。此外还支持HDR10+特性，并拿到了DisplayMate机构的A+评级。采用了4000mAh容量电池，并且搭载有30W闪充，20分钟即可充到一半电量。

一加手机7 Pro搭载高通骁龙855，提供6GB/8GB/12GB大容量运行内存，机身存储方面则标配UFS 3.0，可选128GB/256GB。其中内存方面还有RAM Boost技术加持，可以有效提升应用的运行速度。一加手机7 Pro在设置中可以打开全局DC调光，而振动马达方面，一加此次内置了一颗横置线性马达，官方称之为Haptic马达。

拍照方面，一加手机7采用了弹出式的1600万像素前置摄像头，因此得以实现无“刘海”、无“水滴”、无挖孔的设计，弹出速度仅0.53秒。后置摄像头则是中置的三摄系统，包含超广角、普通广角和三倍光学变焦长焦镜头，其中广角镜头的视角达到117度。

• 京东618【京喜红包】每天抽3次：点此领红包