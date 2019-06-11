亚马逊宣布月底关闭餐饮外卖业务“亚马逊餐馆”

【TechWeb】6月11日消息，据国外媒体报道，在贝佐斯的带领下，1995年成立的亚马逊经过二十多年的发展，从一家网络图书销售商发展成了商品种类繁多的电子商务巨头，业务范围也越来越广泛，涉足了云计算还推出了智能音箱Echo。

虽然亚马逊在业务扩展方面向来很成功，但也还是有过不顺的时候，也曾主动放弃过部分业务，近日其就宣布将在月底关闭餐饮外卖业务“亚马逊餐馆”。

亚马逊关闭餐饮外卖业务“亚马逊餐馆”，是其发言人在给外媒的一份声明中宣布的，其在声明中表示，6月24日开始，他们将停止“亚马逊餐馆”在美国的业务。

“亚马逊餐馆”是亚马逊在2015年推出的餐饮外卖业务，最开始是在其总部所在地西雅图推出，随后扩展到了美国的20多个城市，不久之后还走出了美国，扩展到了英国伦敦。

亚马逊推出的“亚马逊餐馆”业务，为其Prime会员提供了便捷的餐饮到家配送服务，Prime会员可通过“亚马逊餐馆”网站或者“Prime Now”购物App下单。

但不曾想“亚马逊餐馆”这一业务推出后仅4年就会关闭，其在去年11月份就已宣布在伦敦停止这一业务，在本月24日终止美国的业务之后，亚马逊的这一业务也就将正式同Prime会员说再见。

从亚马逊发言人在声明中所透露的情况来看，亚马逊已经开始了关闭“亚马逊餐馆”业务的准备工作，其在给外媒的声明中就表示，受这一业务关闭影响的少量员工已经在亚马逊找到了新的角色，他们也将会为其他员工提供个性化的支持，以帮助他们在公司内部或者外部找到新的工作。

虽然亚马逊的发言人近日才在声明中宣布将关闭“亚马逊餐馆”这一业务，但现在看来关闭的信号在今年年初就已出现。“亚马逊餐馆”业务团队最近一次的员工招聘信息还是在2月份发布的，“亚马逊餐馆”的博客在上月也已停止了更新，但其官方推特目前依旧活跃。

而在更早的去年1月份，“亚马逊餐馆”团队曾有过裁员，但那时其各方面的业务并未出现太大的变化，在今年年初，其这一业务甚至还扩展到了更多的城市。

在关闭“亚马逊餐馆”业务的同时，亚马逊还将关闭旗下的另一配送业务Daily Dish，这一业务主要是为工作场所配送午餐，在2016年推出，较“亚马逊餐馆”要晚近一年，但关闭的时间却要早10天，其在6月14日就将关闭。

虽然将接连关闭自家的两类餐饮配送业务，但亚马逊可能并不会彻底放弃餐饮配送业务，在不到一个月前，亚马逊牵头对Deliveroo进行了一轮5.75亿美元的投资，Deliveroo是位于英国的一家外卖配送公司。

此外，亚马逊目前也并未停止全食超市的食品杂货配送服务，Prime会员仍可通过Prime Now下单。