微软2019 Windows 10更新五月版18362.175正式版更新推送

IT之家6月12日消息 微软开始面向正式版用户推送2019 Windows 10更新五月版6月份累积更新，版本为Windows 10 Build 18362.175，具体补丁型号是KB4503293。

下面是更新内容：

微软正在推出一种安全修复程序，可以防止Windows与某些蓝牙设备之间的不安全连接。这可能意味着如果连接不安全，某些蓝牙设备可能无法连接到Windows系统上。

建议用户与蓝牙设备制造商联系并下载任何可用的更新。该修复程序可能仅适用于不安全和过时的蓝牙硬件，并且大多数用户将不受影响。

2019年6月的补丁还包括对主要微软应用程序和服务（包括Internet Explorer）的安全更新。

安全更新还适用于Windows Media Player，Windows Server，Windows Cryptography，Microsoft Scripting Engine，Windows Shell，Windows身份验证，Microsoft JET数据库引擎，Windows应用程序平台和框架，Windows存储和文件系统，Windows SQL组件，Windows虚拟化，Windows输入和组合等。

已知的问题

目前，微软已经意识到Windows Sandbox存在程序无法启动的错误Bug。

微软在2018年12月宣布推出Windows Sandbox，这是一种测试应用程序或文件的新方法，对系统没有影响。

Sandbox是2019 Windows 10更新五月版中最令人期待的功能之一，但对于许多用户来说仍然存在问题。

正如微软在其支持文档中指出的那样，某些用户的Windows Sandbox可能无法启动，错误代码为“0x80070002”。值得注意的是，Windows Sandbox仅在2019年5月更新过程中系统语言发生变化的设备上出现错误。

微软已经开始制定一项新的解决方案，但它不会在6月底之前推送。