太秀了！微信朋友圈评论竟能发图片

可能很多人和小编一样。

在朋友圈里和微博里完全是两个人。

在微博里，我这样。

在朋友圈里，我这样。

原因嘛，不用说大家也懂得。

爸妈、朋友、同事、上司，身边的人都在朋友圈。

就是装，也要装出个乖巧的样子。

有时在朋友圈里和同事商业互吹。

同事出于礼貌回了一句。

这种对话：

回，不知道回什么。

不回，感觉不太礼貌。

如果朋友圈也能像微博一样，能在评论里留图片就好了。

一个表情包甩过去，既化解了尴尬，还让彼此之间的距离拉近不少。





朋友圈评论发图片的思路





目前微信朋友圈评论依旧不支持直接发图片。

不过，小编研究了很久，终于找到了一个变相发图片的方法。

1、微信自带浏览器。 2、微信里所有的网址，都会用微信自带的浏览器打开。

也就是说，只要把图片变为网址，就可以变相发图片了。





具体操作步骤





想把图片转化为链接，首先需要一个图床。

图床网上有很多，小编今天给大家推荐一个不需要登录，即传即用的。

想玩的挨踢友，在IT之家微信公众号的聊天对话框回复【图床】二字获取地址~

小编会给大家 A/B 两款图床。

以小编今天推荐的 A 款图床为例：

第一步，点击小编发给你的那个图床的网址。

第二步，点击开始上传。

选择一张你手机里的图片。

第三步，在你选择的图片左上角，有个铅笔的标志。

你可以修改这张图，或者给图片添加注释。

如果没有问题，那就继续点击上传。

第四步，上传完成后，页面右边有个红色的分享按钮。

点一下，会跳出一个链接。

这个链接就是图片的地址。

复制这个链接，把它粘贴到别人的朋友圈评论里，只要对方一点这个链接，就能看到你的照片了。

怎么样，是不是很简单？

注意：

刚刚文中举例的图床虽然在使用中不用注册，非常方便，但是在内容呈现上不够好。

对方如果点开你的链接，看到的将会是一个网页，而不单单是一张图片。

这样对方可能会误解你的意思，抓不住重点。

So，小编为不那么小白的用户推荐 B 款图床。

这个图床生成的链接只有图片，没有那些杂七杂八的东西，效果极好。

不过缺点嘛，在使用前需要注册。

总的来说：

如果你怕麻烦，那就用小编文中举例的 A 款图床。

如果你为了效果好，那就用小编最后推荐的 B 款图床。

用法都一样，自己挑选吧。





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