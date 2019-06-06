开发、推广“数据精灵”外挂干扰微信运营，法院一审判赔500万

IT之家6月6日消息 据微信安全中心消息，近日，深圳市中级人民法院作出一审判决，认定被诉侵权软件包“数据精灵”提供的“暴力加粉”、“朋友圈一键点赞和评论”、“朋友圈内容一键转发”以及“通讯录好友群发”等13种特殊功能破坏了微信的商业模式，构成不正当竞争。该案中，法院全额支持了腾讯公司提出的500万元经济损失赔偿诉求。

以下是微信安全中心消息全文：

近日，国内第一起因开发和推广微信外挂而被法院高额判赔的案件一审落定。深圳市中级人民法院作出一审判决，认定被诉侵权软件包“数据精灵”提供的“暴力加粉”、“朋友圈一键点赞和评论”、“朋友圈内容一键转发”以及“通讯录好友群发”等13种特殊功能破坏了微信的商业模式，构成不正当竞争。该案中，法院全额支持了腾讯公司提出的500万元经济损失赔偿诉求。

非法外挂软件有哪些危害？

微信外挂软件所谓的特殊功能——“暴力加粉”“一键转发朋友圈”“一键点赞评论”“全球虚拟定位”“微信群自动推广”等恶意功能不仅对正常用户造成了骚扰，严重扰乱平台的健康生态，还违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》等软件协议及平台规则。

● 外挂软件未经许可、擅自篡改微信客户端数据，通过模拟自然人的使用行为达到批量或自动操作，为恶意营销行为提供了便利条件，对正常用户造成了骚扰。

● 外挂软件不仅破坏了微信平台的生态平衡和正常运营，很多外挂程序更存在收集用户隐私信息、盗取用户帐号密码等安全风险。

● 外挂软件容易被违法犯罪分子利用，用以发布不良信息，助长了违法犯罪的发生。

开发、推广微信外挂为什么违法？

为了打击外挂，微信早在2017年就向“数据精灵”外挂团队提起诉讼，认为其“妨碍、破坏了微信软件的正常运行及向用户提供合法服务的正常运营秩序”。

这场诉讼现在终于有了结果，日前，深圳市中级人民法院下发一审判决：被告深圳微源码软件开发有限公司、商圈（深圳）联合发展有限公司、侯某某立即停止“数据精灵”软件的下载、宣传、推广及运营行为，同时赔偿微信运营方500万元。

1、法院认可，相关外挂软件的所谓“特殊功能”会加重微信的运营负担，破坏微信软件运营之稳定性，并加大微信运营服务的成本投入，进而对微信造成损失，构成不正当竞争；

2、法院认可，微信核心功能系社交功能，涉案软件的相关恶意功能引发诱导分享及恶意群发行为，降低微信用户体验，损害微信商誉，构成不正当竞争；

3、法院认可，微信即时通信服务由腾讯公司单独运营，其他网络服务经营者未经许可，不得参与或干扰微信软件运行。涉案软件的相关恶意功能如“暴力加粉”“恶意群发”“全球虚拟定位”等，干扰、破坏了微信软件正常运行，构成不正当竞争。

微信严厉打击外挂行为

微信团队一直致力于打造绿色、安全、健康的网络环境，反对任何扰乱微信正常使用秩序的行为。对此类严重破坏用户体验的行为，我们将依法依规持续进行严厉打击。

我们呼吁用户珍惜自己的帐号功能使用权限，为了你的信息安全和帐号功能正常使用，请不要使用任何形式的外挂软件。如果你曾安装或者还在使用外挂，请马上卸载。

最后，奉劝大家不要为了蝇头小利开发非法程序来破坏平台环境，走上违法违规的道路，微信将保留一切追究法律责任的权利。

请广大用户周知。