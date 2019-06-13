华尔街日报：华为要求Verizon支付超过10亿美元专利使用费

6月13日消息，一位知情人士当地时间周三表示，中国的华为技术公司已告诉美国最大移动运营商Verizon，这家美国电信运营商因使用华为230多项专利而要支付专利许可费。华为要求Verizon支付总计超过10亿美元的专利使用费。

华尔街日报早些时候报道称，华为一位知识产权授权业务高管在2月份写道，Verizon应当花钱“解决专利许可问题”。这位知情人士说，这些专利覆盖20多家公司销售的网络设备，其中包括主要的美国科技公司，但这些设备销售商将会赔偿Verizon。这位知情人士还称，华为曾直接接触过所涉及其中的一些公司。

据华尔街日报报道，这些专利涉及核心网络设备、有线基础设施和物联网技术。这位知情人士表示，该230多项专利的授权费超过10亿美元。

华为和Verizon两家公司的代表上周在纽约会晤，对部分涉及专利以及这家美国电信运营商是否在使用可能侵犯华为专利的其他公司的设备，进行了讨论。

Verizon发言人里奇·杨（Rich Young）拒绝置评。

不过，里奇·杨表示，“这样的问题超越了Verizon自身。考虑到更广泛的地缘政治背景，任何涉及华为的问题都会对整个行业产生影响，同时也会引起国内和国际的关注。”

针对以上消息，华为和美国无线运营商T-Mobile US以及AT&T都未能对媒体置评请求作出回应。美国另一家电信运营商Sprint拒绝置评。