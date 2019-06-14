苹果与康卡斯特和Charter达成协议：捆绑苹果设备出售移动服务

6月14日消息，据美国财经网站CNBC报道，康卡斯特和美国有线电视运营商Charter在开发自己的移动产品的过程中吸取了惨痛的教训。据知情人士透露，按照苹果与这两家公司签署的协议，苹果iPhone需要与它们刚刚起步的移动服务捆绑起来销售。苹果已经迫使美国最大的这两家有线电视公司销售大量其它苹果设备。

康卡斯特以422.99美元的价格出售第6代32GB、9.7英寸的iPad，而苹果和Charter则以459美元的价格销售同一款设备。

Charter与苹果签署了不同的协议，因为这家美国第二大有线电视公司允许其客户使用Apple TV作为其传统机顶盒的替代机顶盒。而康卡斯特不允许Apple TV替代其Xfinity X1机顶盒。因此，Charter针对iPad的补贴销售要求与康卡斯特的不同。

Charter在24个月内以每月7.5美元的价格销售Apple TV，相当于一台Apple TV的零售价为180美元。此外，用户可以以每月7.5美元的租金租用Charter的机顶盒。

换句话说，Charter提供的Apple TV价格与其自己的机顶盒相同，但最终用户留下Apple TV并归还了Charter机顶盒。两名知情人士表示，由于这项协议，Charter已成为Apple TV最大的第三方销售商。