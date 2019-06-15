索尼新任CEO的难题：投资者要求分拆公司业务

6月15日消息，日前对冲基金大佬、索尼投资者丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)提出分拆包括半导体在内的索尼部分业务，这让亲投资者的索尼新任首席执行官吉田宪一郎(Kenichiro Yoshida)不得不权衡利弊，但其目前并没有明确表示出剥离公司大块业务的想法。

勒布最新提出的拆分索尼公司计划令该公司新任首席执行官吉田宪一郎左右为难。吉田宪一郎总体上赞同华尔街的想法，但他希望保持公司的完整性。

▲索尼新任首席执行官吉田宪一郎(Kenichiro Yoshida，左)和索尼投资者丹尼尔·勒布(Daniel Loeb，右)

勒布麾下对冲基金“第三点”Third Point LLC当地时间周四在致投资者的一封信中说，索尼应该剥离其半导体部门，该部门以为苹果公司的iPhone生产零部件而闻名。声明还说，索尼应该考虑出售所拥有的音乐流媒体公司Spotify Technology SA股份以及在日本销售人寿保险的索尼金融子公司股份。

索尼发言人拒绝就勒布的致投资者信进行置评，但表示公司重视金融市场对如何实现公司长期增长的建议。

勒布所提出的拆分索尼计划凸显出索尼在过去几十年拓展的业务范围是如此之广，而其中许多业务彼此之间缺乏明显的联系。索尼拥有一家好莱坞工作室和一家音乐公司，不仅生产PlayStation游戏机，还向日本消费者销售人寿保险，并涉足医疗保健公司。除此之外，索尼还生产电视和随身听。

投资者对索尼剥离部分业务的可能性表示欢迎，当地时间周五索尼在东京证券交易所的股票价格上涨3.1%。

包括苹果和华为在内的全球大多数智能手机都使用索尼半导体部门生产的图像传感器。随着更多汽车制造商增加成像设备以实现自动驾驶，该部门有望实现业务增长。

市场研究公司Ace Research Institute分析师靖田英基（Hideki Yasuda）表示，分拆半导体业务将使该部门管理层能够在不受企业集团拖累的情况下进行积极投资。

靖田英基说，在智能手机市场已经趋于饱和的情况下，“如果索尼的半导体部门真的相信自己可以成为汽车行业的主要参与者，它应该迅速采取行动。”

东芝在2018年也采用了类似的计划，其将旗下大部分NAND闪存业务出售给了以美国贝恩资本(Bain Capital)为首的投资者

这是勒布第二次公开提出拆分索尼的要求。2013年，他呼吁该公司剥离音乐和电影部门。索尼拒绝了这一建议，称这些部门与视频游戏和索尼电视和耳机等硬件有协同作用。

这一次，勒布把他的提议集中可以索尼的部分业务上，这些业务分拆后不会破坏娱乐硬件和软件之间的协同作用。

勒布说，他已经向索尼投资了15亿美元。他没有透露自己所持有索尼股份占有多大比例。但截至周五收盘，索尼的市值略低于7万亿日圆，约合646亿美元。

索尼首席执行官吉田宪一郎此前长期在公司的财务部门工作，近年来通过削减亏损部门帮助公司复苏。与首席财务官十时裕树（Totoki Hiroki）一样，他也强调与投资者保持良好关系的重要性。

吉田宪一郎一直在披露有关公司现金流的更多细节，以回应投资者要求更多关注这一指标的呼声。此外，他最近与微软达成协议，将在视频游戏的互联网技术方面展开合作，此举受到了投资者的欢迎，他们希望索尼能对Alphabet旗下谷歌进军游戏业务做出强有力的回应。

吉田宪一郎上个月说，与投资者的讨论，包括2013年与勒布的讨论，给管理层带来了另一种战略视角。他们对华尔街的态度比许多日本首席执行官所采取的态度更温和，这也令管理层受益匪浅。

但他也没有表示愿意剥离索尼的大块业务。他说，图像传感器业务是开发人工智能新业务的核心。

曾在索尼工作、现任东京早稻田商学院(Waseda Business School)教授长内厚（Osanai Atsushi）表示，特别是考虑到电影部门有成功和失败的时候，该公司广泛的业务组合有助于抑制市场波动。

此外，长内厚说索尼的图像传感器可以利用电影制作者的见解，深入理解如何最好地捕捉图像。他说，“事实上，传感器是吉田宪一郎关于更好地为内容创造者服务的核心。”