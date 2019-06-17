5G时延不到1毫秒？吃鸡“高ping”战士怕是再难遇到了

作为第五代移动通信网络，5G技术一直备受瞩目，尤其是随着5G商用牌照发放，更是令人感觉5G已近在咫尺。目前，国内三大运营商都在大力部署推进5G网络的发展与应用落地。也就是说，我们将很快享受到5G带来的全新体验。

高带宽是最常被提及的5G网络特点。前段时间，一位北京邮电大学的学生发布了自己测试学校5G网络的视频。视频中，5G手机的平均下载速率达到700Mbps左右，差不多是4G的十倍，下载音乐和应用基本上都是“秒”级，在线播放超高清视频可以随意拖拽进度条，毫无卡顿。

当然，5G的能耐不止在于网络下载速度的提升，更重要的是在网络延迟方面比4G还要好很多。

网络时延指的是数据包从发送端到接收端所需要的时间。换句话说，Ping延迟的一半，也叫单向时延。有时，时延指数据包传送的往返时间，与Ping延迟相同，一般以毫秒计算。

1s=1000ms；1ms=1000μs；1μs=1000ns；

值越小两点间的延迟越短也就是值越小的在1秒之内可以传输的信息量越多，所以，玩网络游戏的时候，如果Ping值高就会感觉操作延迟，PING值越小的越有利。

不知道大家玩游戏有没有被延迟的网络环境坑过，明明可以KO对手，突然卡了一下，防不胜防的一下网络延迟让你被人反杀，内心是不是很郁闷，砸键盘的心都有了。而如果你的对手是这样高Ping战士又是怎样的一番境遇，下面带大家看看。

视频观看，点击此处。

显然，高Ping影响了我们对游戏的体验。而对于网络延迟，每代技术迭代都有大幅的提升，3G时代，网络延迟在60ms到200ms之间，4G网络延迟降到40ms到60ms左右。到了5G时代，网络延迟理论上可以将其降低到1ms。

根据下一代移动网络(NGMN)联盟的一份白皮书，该联盟试图建立标准，5G网络一般应提供10ms延迟，对于需要较低延迟的特殊情况，应提供1ms延迟。

这不仅会更好的游戏体验，还将允许云游戏、AR和VR的体验大幅提升，机器人技术和无驾驶汽车成为可能。