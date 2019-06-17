分析师：苹果将在明年推出三款5G手机，最早2022年推自研基带

IT之家6月17日消息 今日，天风国际分析师带来了有关苹果5G策略布局以及2020款iPhone的最新分析报告。

报告对苹果的5G策略布局作出分析：

• 预测5G iPhone占2020款iPhone总出货量的60%；

• 苹果先前选择与高通和解，代表英特尔开发5G基带芯片失败，2020款iPhone将支持5G。

• 因美国是苹果的本土市场，且美国主流5G技术为mmWave，所以苹果不大可能推出仅支持Sub-6GHz的5G iPhone。

• 苹果将在2022或2023年推出自行设计的5G基带芯片。在这之前，苹果将采用高通的5G基带芯片，但不采用RF360而采用自己的PA/射频设计，这是为了未来采用自己的5G基带芯片做准备。

• 我们相信，苹果与高通和解后，高通将共享部分5G基带芯片原始代码给苹果用于自行研发5G PA/射频。

报告还对苹果2020款iPhone产品线作出分析：

2020款iPhone产品线将包括两款高端机型，分别是6.7英寸与5.4英寸的采用OLED屏幕的iPhone，以及同样采用OLED屏幕的较低端的6.1英寸iPhone。但只有6.7英寸与5.4英寸的iPhone支持5G。

即将推出的2019款iPhone 产品线则与2018款一致，包括6.5英寸、5.8英寸的采用OLED屏幕的iPhone以及采用6.1英寸LCD屏幕的iPhone。