苹果iPadOS开发者预览版Beta 2开始推送，描述文件与iOS 13一致

IT之家6月18日消息 今天凌晨，苹果开始推送iPadOS开发者预览版Beta 2系统更新，现在iPad用户可以通过下载描述文件获得最新的iPadOS Beta 2更新。值得注意的是，现在iOS 13和iPadOS的描述文件是一样的。

Apple预览了 iPadOS，这款全新命名的强大操作系统，为iPad带来了独特体验。iPadOS在iOS的相同基础上，针对iPad的宽大显示屏和灵活多用性，增添了多项强大的新功能以及直观易用的特性。除了带来在多个窗口中使用app的新方式，通过重新设计的主屏幕一览更多信息，以及为Apple Pencil设计了更自然的用法，iPadOS还借鉴了iOS 13的重大更新，使iPad成为消费者和创意专业人士的理想设备。

2.兼容设备列表：

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)

iPad Pro(11英寸)

iPad Pro(10.5英寸)

iPad Pro(9.7英寸)

iPad (第六代)

iPad (第五代)

iPad mini (第五代)

iPad mini 4

iPad Air (第三代)

iPad Air 2

3、更新方法

直接在【IT之家】微信公众号聊天对话框输入【iOS13描述文件】获取下载链接。然后粘贴到系统自带的Safari浏览器中即可。

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