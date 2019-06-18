IT之家6月18日消息 据索尼官方消息，索尼董事长平井一夫正式从索尼退休，应索尼管理层团队的请求，他将继续担任“高级顾问”。

据了解，平井一夫于1984年加入索尼音乐部门，后来移居美国领导该品牌的海外营销。他在1995年调到了索尼电脑娱乐公司，正好在第一台PlayStation推出之前，之后在2006年接替Ken Kutaragi担任游戏业务负责人。2012年，他取代霍华德·斯金格（Howard Stringer）担任索尼首席执行官，领导了“一个索尼”计划，简化了公司的运营。