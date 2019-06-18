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雷军在小米内部演讲视频曝光：三年决胜中国市场，稳三望一

2019-6-18 20:41:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月18日消息 5月17日，小米集团宣布新的组织架构调整和人事任命。集团董事长兼CEO雷军兼任中国区总裁，全面负责中国区业务开展和团队管理。一个月后的6月18日，雷军与小米中国区团队举办了一场闭门干部动员会。在会上，雷军提出了“小米铁军，三年决胜！”的目标。

雷军强调了小米中国区未来三年的策略概要：

  • 品牌目标是小米和Redmi双拳出击，AIoT一骑绝尘。

  • 业绩目标是把握5G机遇，三年决胜中国市场，稳三望一。

  • 核心打法是稳扎稳打，步步为营。三年专项投入50亿，铸就新零售铁军。

据参会的小米内部知情人士透露，“原本的发展计划照旧，这50亿是追加投入，主要用于合作伙伴的额外奖励、渠道创新建设投入、团队培养与激励”。

2019年1月中旬，小米接连宣布了“手机+AIoT”双引擎策略和“小米、Redmi两个手机品牌分拆独立”的战术。在这次闭门会上，雷军强调行业已经到了最寒冷的冬天，小米要抛掉所有“速胜论的幻想”，准备持久战，直到5G大规模普及期的到来。

上一周，小米宣布中国区架构调整。成立中国区线下业务委员会，任命中国区副总裁张剑慧担任线下业务委员会主席，向中国区总裁雷军汇报；任命于澎为线下业务委员会副主席，向张剑慧汇报。

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关键词：小米雷军

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