《LOL》LGD原打野Condi退役：从来没有故意去输的心

IT之家6月20日消息 昨晚，《LOL》LGD原打野Condi发长文宣布自己退役。

6月18日凌晨，《英雄联盟》LGD战队打野选手Condi对为何当天比赛没有首发以及网上猜测其打假赛的言论进行了回应。他表示因好奇一时冲动在之前的一场比赛中违反了规定，之后比赛有人操盘让他打假赛，自己坚决不同意就以此要挟。

当天《英雄联盟》赛事官方发布了《关于对LGD及其预备队伍部分成员的处罚决定》。《决定》中称，联盟纪律管理团队根据LGD提交的证据进行了进一步的调查和核查，查明LOL分部选手向人杰（ID：Condi）在2019年LPL比赛期间，存在参与、提供讯息和协助他人实行影响公平竞技的不当行为，以及试图以规则禁止的手段影响游戏或者比赛结果等违规行为，予以18个比赛月的全球禁赛，禁赛期直到2020年12月18日结束。此后，LGD俱乐部也宣布解除向人杰（ID：Condi）、伏鼎源（ID：fdy）、唐圣（ID：1ntruder）的合约。

昨晚，Condi发长文宣布自己退役，并表示“从来没有故意去输或者故意演戏送死而违背想赢的心，每一场比赛包括每一次的训练赛，都是全力以赴的”。

Condi长文：

这几天的私信和评论我基本都看了，想说些什么，但又不知道该从何说起，正式一点，可能字有点多，多多担待，就想到哪里说到哪里了。

把这些说出来确实需要很大的勇气，选择发送微博的那一刻我就已经做好了承担所有后果的心理准备，我不后悔，这样至少比受人威胁强迫做不愿意的事情要来的痛快，不管是骂我的也好，喷我的也罢，事已至此，躺平任嘲，坦然面对。

还是那句话，我从来没有故意去输或者故意演戏送死而违背想赢的心，每一场比赛包括每一次的训练赛，都是全力以赴的，这点我问心无愧。

打职业这么多年，看明白了很多事情，很多人让我继续爆出来，还是算了，只有一点想说明，之前提到要挟我的人，不是那个受处罚的经理，他已经为错误付出了很大的代价，希望至少还他一个清白，如果得知其他不公的情况我可能会举报，至于怎么处理不想追问了，不是怕了，是真的累了。

想说对不起，对不起所有坚信着我，曾以我为梦的人，也对不起自己，和一盘又一盘打到凌晨的rank，郑重说声对不起。

我犯了错，伤了很多人的心，这些我都认，很多事情不是表面上看起来的那样，也从没有说过什么对我好我改不了的那种话，人和情境的复杂 相信大家都有了解，不再提了。

可能有人会说我这是在给自己洗白吧，说实话白不白黑不黑的都不重要了，仅仅只是想告诉大家，世界上没有一件事情是几句话或者几个截图就概括能出来的，我也不是网上的那些词和句子就描述出来的人，我是有血有肉会犯错会后悔会在理智和犯糊涂之间挣扎和你们一样的人。

很多人提起初心和梦想，说没有遗憾那是假的，一直一直想再进一次S赛，这个念头自始至终都没有改变过，之前也一直在为此努力着，可能人生总有遗憾吧。

私信里看到一句话很喜欢，行到水穷处，坐看云起时，我书念的不好，但我觉得这句话大致也就是我现在的心境了。

谢谢直到现在仍在不停鼓励我的人，谢谢，你们也辛苦了。

希望所有人都能以我为戒，千万不要像我一样，在坚持某件事的道路上脑子抽抽，迷失方向，一步走错就再也无法回头，毁了自己，也毁了别人的信任。

我很清楚这个处罚对我来说意味着什么，即使我有再多的遗憾再多的不甘心，等到那个时候，我可能再也没办法抢龙给你们看了，所以我决定放下了，放下这么多年想争输赢的心，放下对得到胜利的执念，也放下未做完的梦。