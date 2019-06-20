卢伟冰回怼“用红米的都是没钱的吊丝”：以手机价格评人，替你悲哀

IT之家6月20日消息 昨日晚间，卢伟冰发文称“没有想到在一个县城，都有很多用户来点单K20Pro, 并且都是看了网络信息来找的，还有个别看过发布会”，并表示“移动互联网在中国的渗透已经非常下沉”。

随后有网友在评论区表示，“所以都是些没钱的吊丝”，卢伟冰直接回怼，称“如果还以买手机的价钱来评价人，即便是你家里有‘钱’但精神和思想还是非常贫穷，替你悲哀”。

今日，卢伟冰为新零售造势，称“打造新零售铁军，把小米丰富的生态链产品送达更加下沉的广大市场，是未来我们的战略目标”，随后有网友回复称“新零售简直就是个笑话，我就是卖手机的，卖一台华为我能纯赚300-500+，卖一台小米我能赚50-200，这么一小点利润，我还要包小米的售后，我吃多了卖小米，卖小米手机连房租店铺电费都交不起，我卖小米干嘛？”

对此卢伟冰再次回怼，称“新零售就是要淘汰你这类商家”。

此前，AI财经社就报道过小米手机的线下利润对经销商有点“不公平”。

东北的手机零售商张笠（化名）告诉AI财经社记者，自己的店铺销量中，小米手机仅占5%，与有些品牌“没法pk，不是一个量级的。”

张笠给出了自己的看法。首先，分销商和零售商利润太低，让小米处在被动的位置；其次，小米做线下还是互联网思维，对经销商的重视程度和投入的资源远远不够；最后，小米手机没有节奏和持续性。

关于小米手机没有节奏性和持续性，张笠解释道，“红米Note 7 、小米9效果不错，下个节点的产品呢？不知道，又跟不上来了。”他还举例称，2017年的小米5X刚发布时，店里效果很好，也给到分销商足够的利润空间，但是没多久“就突然没有了，好像是他们上面人员变动，很频繁”。