恶意投诉快递员并敲诈勒索的“职业投诉人”被刑拘

IT之家6月20日消息 今日，圆通官方放出了一则恶意投诉快递员并伺机敲诈勒索的“职业投诉人”被刑拘的案例，我们来看一下吧。

一直以来，与快递小哥相关的投诉事件颇受关注，除了建立行业黑名单和企业改善管理之外，“法律”也是快递小哥维护自身权益最有效的方式。为切实强化快递员合法权益保护，严厉打击恶意投诉行为，近日，在深圳市邮政管理局和深圳市公安局的共同努力下，一名长期以投诉为名，伺机行敲诈勒索的“职业投诉人”受到法律制裁，最终被刑事拘留。

来看事情的经过：

2018年底，快递员老张收到一个系统派单，收件时，寄件人彭某就要求再加一个单。由于是系统派单，身份已实名认证，并且彭某寄的物品也只是一张明信片，所以快递员老张收完件就直接走了。

可没过多久，寄件人彭某就打电话过来称没有实名，要投诉老张违反了规定。为避免被投诉，快递员老张就和彭某协商，以免收寄件费来私下和解，可彭某却坚持索要4000元赔偿。

快递员老张立即向公司反映情况，并在与同行的交流中得知，京东等快递员也遭遇了彭某类似的投诉套路，投诉率甚至达到了100%。

今年2月，受到投诉的多家快递公司，向深圳市邮政管理局反映情况。在接到深圳巿邮政管理局反映的线索之后，深圳市公安局治安巡警支队迅速介入调查。

据调查，2018年7月至2019年1月期间，彭某使用不同化名与手机号码，先后20余次恶意投诉EMS、顺丰、三通一达、百世、天天等快递企业及相关快递员，投诉理由包括快递员未与之提前联系、包裹外包装损伤、快件丢失等等不实借口，恶意投诉的方式高达21种，投诉频率将近其网购数量的100%。

与普通消费者不同的是，彭某在投诉处理过程中，不接受除金钱赔偿以外的其他处理方案，每次索赔金额在几百元不等。最终，彭某非法获利近万元。

从单个案件来看，彭某所得的每笔费用只有两三百元，但涉及企业之多、快递人员之广超乎想象。并且彭某作案时使用多个虚拟号码和模糊地址，给案件侦办工作带来了不小的困难。

在经过专案组大量的数据采集之后，最终公安机关依法将彭某刑事拘留。

中国快递协会法律事务部主任丁红涛认为，恶意投诉快递企业和快递的行为违反了多项法律法规：

一是可能符合《刑法》敲诈勒索罪的构成要件。以获得财物为目的，其行为表现就是以威胁、要挟、恫吓等手段获得他人财物，符合敲诈勒索罪的构成要件。

二是可能符合《刑法》诈骗罪的构成要件。若投诉人虚构投诉事由，如自行藏匿、损毁快件等，以此欺瞒快递员或者快递公司，要求进行赔偿的，则可能构成诈骗罪。

三是可能违反《治安管理处罚法》的规定。该法第二条规定，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理，具有社会危害性，不够刑事处罚的，由公安机关依照本法给予治安管理处罚。若投诉人的行为侵害他人财产权利又不够刑事处罚，可依据本法给予处罚。

四是可能违反《合同法》中的公平原则和诚实信用原则。在快递合同中，消费者与经营者之间存在对等的权利义务关系。如果消费者提出明显不合理的投诉理由，对经营者进行投诉，则违反了合同法第五条、第六条规定的公平原则和诚实信用原则。

五是投诉人还可能违反《侵权责任法》的相关规定。如果涉嫌对快递公司或快递员名誉的损害，则违反了该法第二条等关于公民名誉权等规定。

此外，抛开本案的特殊条件，在一般情形中，恶意投诉还可能构成其他违法或犯罪行为：

一是损害商业信誉、商品声誉罪。若行为人通过捏造并散布虚伪事实进行恶意投诉，其目的是为了损害其他商家的商誉，且给被投诉的商家造成重大损失的，如致使被投诉的快递企业无法开展正常的商业活动，则该恶意投诉行为可定性为商业诋毁行为，受《刑法》第二百二十一条的损害商业信誉、商品声誉罪规制。

二是可能违反《反不正当竞争法》。如果投诉人为市场竞争者，与被投诉者存在竞争关系。以恶意投诉为手段进行不正当竞争的，应受《反不正当竞争法》规制。