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更多AMD 7nm显卡曝光：RX 5500/5600来了

2019-6-19 7:26:49来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月19日消息 著名硬件爆料人士Tum Apisak在Linux驱动程序代码中发现了更多的AMD Navi显卡资料。代码内包含了Navi 10，Navi 12，Navi 14，Navi 21，Navi 10 Lite，Navi 12 Lite和Navi 21 Lite。

据报道，Navi 10和Navi 12都针对的是中端/主流市场，而Navi 14瞄准入门级市场，而Navi 21则是高端发烧产品。代码中提到字母“P”和“M”似乎分别代表“性能”和“移动”。

▲图自Reddit/Voodoo2-SLI/3DCenter.org

名为Voodoo2-SLI的Reddit用户编写了一个表，其中包含基于Navi 10的Radeon RX 5700系列的已知数据以及其他三个Navi GPU的规格预测。Radeon RX 5500可能会搭载 Navi 14 GPU，以挑战GeForce GTX 1650，而基于Navi 12的Radeon RX 5600卡对标的可能就是GeForce GTX 1660。

另外，RX 5800系列可能会搭载Navi 21 GPU，与英伟达的GeForce RTX 2080和RTX 2080 Ti相竞争。至于“Lite”版本，可能会用在笔记本上。

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关键词：AMD显卡NAVI

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