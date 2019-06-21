华为Mate X 2折叠屏手机外观设计专利曝光

IT之家6月21日消息 近日，外媒曝光了华为Mate X 2折叠屏手机外观设计专利，采用了内折叠屏设计。

▲via letsgodigital

在今年MWC 2019，三星和华为都推出了自家的可折叠智能手机，三星Galaxy Fold和华为Mate X两款折叠手机的在设计上区别很大：三星Galaxy Fold采用向内折叠，而华为Mate X采用向外折叠。最近公布的一项专利显示，华为正在开发一种可以向内折叠的新型折叠式手机。

根据letsgodigital网站介绍，早在2018年7月，华为公司向世界知识产权组织（WIPO）提交了外观设计专利。这项专利于2019年6月18日公开，展示了新的折叠屏手机；从样子来看很像华为Mate X。

从曝光的设计专利图可以看到，华为Mate X 2采用了内折叠屏设计，屏幕采用了全面屏，在外侧还有一个较小屏幕；在手机的左侧，和华为Mate X的设计类似，有一个长条形状设计，搭载了摄像头和传感器。

手机的右侧有一个按键，SIM卡卡槽位于手机正上方。需要注意的是，设计图缺少USB端口。据letsgodigital猜测，该智能手机可能只能通过无线方式充电，但不能排除USB端口会添加到最终型号中。