5月游戏营收腾讯霸榜PC/移动端，《绝地求生》今年卖出470万份

IT之家6月22日消息 日前游戏数据分析媒体Superdata公布了2019年5月各大平台游戏的营收情况，其中《英雄联盟》依然位居PC端第一，另一款腾讯游戏《王者荣耀》则是移动平台的榜首。

主机游戏中，《堡垒之夜》收入位列第一名；《绝地求生》虽没有进入榜单前十，但根据统计本作今年的数字版销量已经达到了470万份，还是一个非常不错的成绩。

具体榜单如下：

PC游戏：

1、《英雄联盟》

2、《地下城与勇士》

3、《梦幻西游ol 2》

4、《穿越火线》

5、《堡垒之夜》

6、《全面战争：三国》

7、《坦克世界》

8、《全境封锁2》

9、《守望先锋》

10、《DOTA2》

主机游戏：

1、《堡垒之夜》

2、《FIFA 19》

3、《真人快打11》

4、《NBA 2K19》

5、《使命召唤：黑色行动4》

6、《鬼泣5》

7、《美国职棒大联盟19》

8、《往日不再》

9、《全境封锁2》

10、《GTA5》

手机游戏：

1、《王者荣耀》

2、《完美世界》

3、《糖果粉碎传奇》

4、《部落冲突》

5、《怪物弹珠》

6、《宝可梦：GO》

7、《FGO》

8、《梦幻家园》

9、《黑道风云》

10、《皇室战争》