ARM版MacBook静待时机，苹果macOS如何变化

当iPad Pro变得越来越像电脑的时候，作为尝试引领笔记本未来形态MacBook则还处在2015年时的老样子，然而在系统、应用上苹果也许正在构建一个新的macOS生态，加之坐拥目前最强的自研A系列芯片，ARM版MacBook也许正在静待时机成熟，等待登场亮相。

macOS暂缺ARM产品

目前，无论是Windows平台，还是背靠Google的强力推广而新产品不断的Chrome OS平台，都早已经推出了多代的ARM架构笔记本产品。早在2012年，三星与Google共同推出了首款采用ARM处理器平台的Chromebook，该产品也采用了基于双核Cortex-A15架构的三星Exynos 5250芯片，同时也抛弃了在笔记本电脑上标配的风扇设计。同年，微软也推出了搭载四核心Nvidia Tegra 3的Surface RT平板产品，但同样配备了键盘，内置了功能有所缩水的Windows RT操作系统。ARM架构开始正式挑战便携类笔记本市场中X86架构独步天下的局面。

2017年开始，采用ARM架构的Windows 10笔记本再次大量来袭，搭载高通骁龙835平台的惠普、华硕、联想全互联PC相继亮相，这次主打的优势在于“始终连接”，在具备原有ARM笔记本产品在续航、散热上的优势外，还加入了对于蜂窝网络的支持。近期的台北国际电脑展览会上，支持5G网络搭载骁龙8cx平台的联想ARM笔记本也正式亮相，并预计与2020年上市。

然而，反观macOS平台方面，尽管也推出了轻薄便携、没有风扇，号称未来笔记本理想形态的MacBook，然而却一直没有ARM笔记本产品上的任何动向，另一方面苹果自研的A系列芯片却已经成为业界中的性能王者，iPad也开始为Pro系列配上了键盘。自2005年乔布斯宣布Mac电脑抛弃自己设计的专用处理器，改为采用英特尔处理器后，14年后已经成为科技界市值一哥的苹果会不会有新的想法呢？

苹果的新动作

今年的苹果WWDC 2019开发者大会上，以往在各产品系统中遵循Back to Mac的苹果，这次显然希望将iPad平台上丰富的应用资源带回到macOS中。苹果将其称为催化剂项目（Project Catalyst），开发者可以在Xcode中挑选Mac复选框，集成开发环境就能帮其免费自动完成光标与窗口等控件的移植。此前，便开始有部分应用开发商利用此项技术来向macOS发布第三方应用或游戏。

另外，苹果还开始将Mac上的一些特性“Back to”到iOS或新发布的iPadOS，原有的暗黑模式被带到了iOS 13上，以此来进一步发挥未来有望在全部苹果手机中标配的OLED屏幕。

iPadOS则从iOS大家族中独立出来，更加完善的文件管理能力、多任务能力的增强、支持Type-C接口来读取拷贝USB移动硬盘及SD卡、专门新设计的复制、粘贴、剪切及取消的多点触控手势，方便用户进行文件的修改、还有将Apple Pencil的延迟从20毫秒降至9毫秒，并开放PencilKit API。另当开发者安装测试版的固件后，苹果甚至还在iPad OS中加入了对于鼠标的支持。

不难发现，macOS与iPadOS两者间的重叠度正在增加，iPadOS具备更强的移动办公能力，外设上也有了对于键盘、鼠标的双加持，不同的是iPad独占一根Apple Pencil，macOS独占一块触摸板。macOS未来还有望在开发者的助力下拥有更多的iPadOS上的应用，不过Mac产品绝不是一个对于应用饥渴的平台，如同Chrome OS一样需要通过兼容Android应用来获得更多应用能力来吸引消费者的产品，那么新版的macOS就很可能是为下一部的计划做铺垫。

ARM版MacBook还远吗？

库克船长领导下的苹果，是个看到了别人发现的商机，自己也要跟进一把，不必过于较真是否完美的公司。当别人的手机屏幕变大后，于是也有iPhone 6与iPhone 6 Plus。当别人都给平板配个键盘的时候，不管原来乔帮主是否讽刺过这样的用户交互的行为，也同样会为消费者带来了拥有键盘的iPad Pro，当ARM笔记本如果真能在未来成为消费者新宠的时候，ARM版Macbook也就该横空出世了。

在目前苹果的笔记本产品线中有MacBook、MacBook Air、MacBook Pro三个系列，其中MacBook是形态最为激进，以便携为主打的产品，作为一款依旧沿用2015年ID设计的产品，目前依旧拥有着最轻的重量、以及号称代表“未来笔记本理想形态”（该产品广告词）的外观。很多用户甚至会在这款产品与iPad Pro中做出抉择，而它也很可能是未来苹果推出ARM架构笔记本的型号备选。

实际上，此前已经在售ARM版笔记本产品遭遇的最大使用痛点莫过于应用的问题，Chrome OS本身应用就存在短板，基于网络的设计思路也很难在短期内使其拥有可以达到生产力级别的应用。但Windows平台上，则存在很大的应用兼容性问题，造成原有大量Win32程序只能用内置的类似模拟器的方式来运行，结果自然效率上难以让消费者满意。

不过，假如ARM处理器的性能大幅提升，以一种“一力降十慧”的方式也可以解决运行效率的问题。根据ARM在2018年公布的CPU规划路线图来看，ARM在2019年将推出新核心“Deimos”，主要搭配7nm，2020年新的“Herculues”核心可搭配7nm、5nm，二者都基于A76核心架构，计算性能每代都可提升超15%。最终，2020年的5nm Hercules核心的计算性能相比2016年的16nm A73可提升多达2.5倍，超越摩尔定律，更直接挑战目前的X86芯片。

另一方面，微软对于自家软件目前现在则明显保持着更加开放的态度，官方Office套件向Android、iOS、iPad OS、macOS均提供支持。甚至在2018年年底，微软还宣布将重建Edge浏览器，采用开源网络引擎Chromium，将兼容Mac电脑，同时微软正致力于对网络平台进行改进，以改善Windows上的Edge和Chrome，包括触控性能、可访问性特性以及对基于ARM的Windows系统的支持。

高通与苹果的重修旧好，也同样增加了苹果推出ARM笔记本的可能性，苹果在iPhone、iPad上进行的eSIM空中写号尝试也更适合于应用具备蜂窝网络功能的笔记本产品，而高通的5G调制解调器已经开始在手机、笔记本、汽车领域发挥作用。另一方面，原来的合作伙伴英特尔的5G调制解调器已经退出手机领域，个人电脑领域产品则还处在机会评估中。

显然，苹果正在将ARM版MacBook路慢慢铺设完成，一旦市场成熟，产品就会迅速登场。