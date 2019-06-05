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苹果macOS 10.15 Catalina默认原生壁纸下载：明亮、黑暗、动态

2019-6-5 15:25:08来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月5日消息 在WWDC19全球开发者大会上，苹果发布了最新的macOS Catalina系统，和以往的macOS系统一样，带来了新的壁纸。

此前，IT之家发布了iOS 13中的所有新壁纸下载，包括八个新图像。macOS 10.15 Catalina包含一张新壁纸。

macOS 10.15虽然只有一张新壁纸，但它有明暗主题可供选择。虽然并非是完全动态的壁纸，但也符合你的黑暗模式或明亮模式设置。苹果网站上的macOS 10.15预览显示新壁纸是完全动态的—所以期望未来的macOS操作系统测试版发布。

macOS 10.15 Catalina以加利福尼亚州南部的圣卡塔利娜岛命名，苹果的新壁纸是该地点的华丽镜头取景。壁纸包中包括原始文件。

要使此壁纸在“系统偏好设置”中显示为“动态桌面”选项，请使用下载的.heic文件。然后，在Finder中创建一个新文件夹，并将该文件夹拖到“系统偏好设置”中“桌面和屏幕保护程序”选项的侧栏。现在，当你在内置明暗主题之间切换Mac时，壁纸将自动更改。

macOS 10.15 Catalina壁纸包中还包括单独的明亮色和黑暗壁纸。

macOS 10.15 Catalina壁纸包下载：

如果你想第一时间下载macOS 10.15壁纸：在IT之家微信公众号（注：微信搜“IT之家”并关注）回复“macOS 10.15壁纸”，即可获取下载地址。

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关键词：macOS壁纸

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