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苹果macOS 10.15 Catalina正式砍掉Dashboard功能

2019-6-5 8:50:31来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月5日消息 虽然macOS Catalina包含了许多新功能和增强改进，但至少有一个标志性的Mac功能已经被移除。在macOS 10.15中，苹果彻底砍掉了其著名的Dashboard仪表板功能。在此之前，苹果在去年发布Mojave后，令这项功能越来越难以访问。

在macOS Catalina中，Dashboard已经根本无处可寻。外媒甚至试图通过终端尝试启用该功能，但没有任何效果。此外，如果你前往Launchpad视图以查看所有应用程序，你可能会在图标上看到一个问号，表示该实际应用程序已消失。

Dashboard仪表板最初作为Mac OS X 10.4 Tiger的一部分进入Mac，苹果将其作为一种通过天气、时钟、便利贴等小部件快速访问基本信息的方式。

在macOS 10.10 Yosemite中，苹果默认禁用了仪表板。去年发布的macOS 10.14 Mojave让它更难以访问，将其隐藏在Mission Control中或要求你将其添加到Dock中。虽然技术上可以让苹果在Catalina beta测试期间向macOS添加类似仪表板的功能，但这似乎不太可能。

现阶段可以通过Mac上的“通知中心”中的“今日”选项卡访问仪表板的许多功能。在这里，你可以为各种应用程序添加小部件，如提醒、日历、天气、股票等。它还与第三方应用程序集成。

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关键词：macOS苹果

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