《和平精英》官方：不要侥幸，坐挂车已加入10年套餐

IT之家7月11日消息 今日，《和平精英》官方发文表示，玩家不要心存侥幸，坐挂车已加入10年套餐。

坐挂车是指加入到挂车队伍中，借助于使用外挂的玩家达到上分目的。对于主动组队的玩家，系统将从游戏内举报“外挂作弊”、总局数、第一数、前十数、积分收益等多方面建立监控方案，对于“开小号带老板上分”的收益进行持续监控。

据悉，当系统第一次检测到玩家有坐挂车行为时，会根据严重程度进行邮件警告或封号7天内处罚。若玩家后续依然存在坐挂车行为，将会被予以更严厉的封号处罚（最高处罚期限为3650天，实时封号或追封均有）。如果玩家匹配的队友中存在使用外挂玩家，仅一次对局是不会受到坐挂车处罚的。

▲主动坐挂车玩家将被封禁 | 图源：和平精英手游微博

以下是和平精英官方对坐挂车封号问题的解答：

Q1：请问什么是坐挂车呢？

挂车是在玩家中约定俗成的叫法，因为比较形象，这里就继续使用该叫法。

我们来理解一下：车，指游戏中的队伍；挂车，指有使用外挂的玩家参与的队伍；坐挂车，指加入到挂车队伍中，借助于使用外挂的玩家达到上分目的。

Q2：系统如何判断玩家是否有坐挂车行为呢？

对于主动组队的玩家，从游戏内举报“外挂作弊”、总局数、第一数、前十数、积分收益等多个层面建立监控方案， 对于“开小号带老板上分”的收益进行持续监控。

Q3：坐挂车有哪些危害呢？

首先队伍中的开挂玩家，会对单局其他参加游戏的玩家带来不公平的游戏体验；其次，主动组队坐挂车的玩家，作为利益获得者，侧面在鼓励开挂，这种行为也会受到处罚，而且还可能被其他玩家举报。

Q4：8倍镜，我冤枉啊，并不知道自己坐了挂车，为什么封我？

侥幸心理获取“非法收益”一定会被惩罚。请不要轻易相信任何“稳健带上分”、“科技上分”之类的夸张宣传。

当您收到如下提示时：

“由于您在近期存在多次主动和开挂玩家组队的游戏行为，特此封号警告。

如果后续仍出现该行为，将会受到更严厉的封号、清除赛季积分的处罚。”

请注意不要再和使用外挂玩家组队进行游戏。

Q5：一旦被检测到坐挂车行为就被永久封号吗？

当系统第一次检测到玩家有坐挂车行为时，会根据严重程度进行邮件警告或封号7天内处罚。若玩家后续依然存在坐挂车行为，将会被予以更严厉的封号处罚（最高处罚期限为3650天，实时封号或追封均有）。

备注：如果玩家匹配的队友中存在使用外挂玩家，仅一次对局是不会受到坐挂车处罚的。也提醒大家发现随机匹配到的队友有作弊行为，请积极举报，而不是抱着侥幸心理跟着作弊玩家继续开局上分。

Q6：如何举报队友开挂车或者减少被坐挂车误伤的可能性？

特种兵们可以在游戏内积极使用举报功能。

若您队友自述是开挂作弊者，或您对队友产生质疑时（如他总能快速定位到非常规视野内的对手，中远距离总能弹无虚发）请“尽快退出对局/返回大厅”，多坐一次挂车，多一分被封的风险。

建议在该对局结束后从“历史战绩”中找到“举报”按钮，以“外挂”的理由向官方发起举报。