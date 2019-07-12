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谷歌Android Q Beta 5重新恢复OTA推送

2019-7-12 9:03:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月12日消息 昨天谷歌推送了Android Q Beta 5系统更新，不过由于未知的安装问题原因，随后谷歌停止推送Android Q Beta 5，而现在根据最新消息，谷歌已经重新恢复了Android Q Beta 5 的OTA推送。

Android Q Beta 5已经非常接近完成其移动操作系统的下一个主要版本。Android Q Beta 5预览版是第一个“测试发布候选版”，并对手势导航进行了多次更新。

Android Q Beta 5预览版遵循最终的API（第29级），SDK在上个月已经推出。测试应用程序和最终用户的开发人员可能期望“非常接近你在最终消费者版本中看到的系统行为”。

Android Q Beta 5的一个重点是调整手势导航。新的返回手势经常与App抽屉冲突，并且新的“peek”行为有助于缓解这种情况。用户首先点击屏幕边缘，然后滑动以打开导航抽屉。

同时，可以通过从左下角或右下角斜向滑动来正式启动Google Assistant助手。Android Q正在添加白色的“句柄”，作为视觉提示，并将随着时间的推移进一步调整。

谷歌还通过手势导航提供了关于自定义启动器和不稳定性的未来指导，尤其是在“最近”中。在本季度晚些时候的Beta 6中，当第三方启动器正在使用时，Android将默认将用户切换回三按钮导航。“发布后更新”将允许非第一方应用使用Android Q的新导航系统。

Android Q Beta 5是Build QPP5.190530.014并包含7月安全补丁。用户可以通过Android Beta反馈应用、Reddit社区或问题跟踪器提交Bug。在2019年第三季度公开发布之前，还计划再发布一次Beta测试版。

Android Q Beta 5系统镜像适用于Pixel，Pixel XL，Pixel 2，Pixel 2 XL，Pixel 3和Pixel 3 XL，以及Pixel 3a和3a XL。用户还可以通过OTA手动下载或在Android Beta程序中安装。

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关键词：Android Q谷歌

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