中兴通讯和斯洛伐克运营商，打通该国首个5G视频电话

近日，中兴通讯联合斯洛伐克移动运营商SWAN Mobile，打通了斯洛伐克首个5G网络视频电话，并展示了多种基于5G网络的行业应用，对于斯洛伐克5G商用具有里程碑的意义。

此次5G业务演示，采用基于3GPP R15协议的5G系统网络，涵盖了中兴通讯的无线接入、核心网，手机等5G端到端产品和解决方案。在业务展示中，SWAN Mobile CTO使用中兴通讯最新AXON 10 Pro 5G旗舰手机，现场打通斯洛伐克首个5G视频通话，现场媒体记者和大量观众见证了5G视频通话效果。

除了5G视频电话外，现场还展示了5G峰值速率、8路高清视频直播、VR视频和无人机业务。现场实测5G单用户峰值速率稳定在1Gbps，达到理论值。360°摄像头和无人机采集高清视频5G实时上传，VR眼镜、多路视频直播，清晰流畅。这些场景的演示，向用户展现了5G网络高速率、低时延的特点。

SWAN Mobile CEO Roman Vavrik表示：“5G时代已经来临，斯洛伐克已发布5G牌照，我们希望和中兴通讯一道尽快给斯洛伐克用户提供领先的5G应用和服务”。此前，2019年5月31日，SWAN Mobile与中兴通讯正式签署了5G商用合同。

截至目前，中兴通讯已在全球获得25个5G商用合同，覆盖中国、欧洲、亚太、中东等主要5G市场，并与全球60多家运营商展开5G合作。