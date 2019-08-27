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路透社：华为将卖36万台俄版系统平板给俄罗斯，做人口普查

2019-8-27 9:53:27来源：网易科技作者：天门山责编：远洋评论：

8月27日消息，据国外媒体报道，消息人士透露，就36万台华为平板电脑安装俄罗斯的Aurora操作系统（Aurora OS）一事，华为已开始与俄罗斯方面进行洽谈。这些平板电脑将被用于明年俄罗斯的人口普查。

消息来源向路透社表示，“这是一项试验计划。我们认为这是华为设备推出俄罗斯这个操作系统步骤的第一阶段。”

华为女发言人没有提供相关任何细节，只是称华为正在与俄罗斯通信部进行洽谈。媒体报道称，关于在2020年8月之前在36万台华为平板电脑上使用Aurora OS一事，俄罗斯正在进行讨论。

消息人士表示，“华为对该项目感兴趣。该公司展示了可以使用的平板电脑样本。”Aurora OS是俄罗斯唯一的操作系统，目前还没有被使用。

为了应对谷歌Android操作系统的突然断供，华为也在积极开发并且已经推出自己的操作系统。

俄罗斯国家电信运营商Rostelecom是Aurora OS的所有者，该运营商需要购买平板电脑，并且是在明年10月份开展俄罗斯人口普查的唯一承包商。俄罗斯人口已经达到1.47亿。

Rostelecom在发送给媒体的书面文字中表示，“在通讯部的参与下，目前正在考虑与华为合作的各种选择。我们不会披露详情，有保密协议。”

针对以上消息，俄罗斯通信部拒绝置评。

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关键词：华为

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