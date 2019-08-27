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还不是正式版，微软Windows 10 19H2发布预览18363.327推送

2019-8-27 12:49:11来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家8月27日消息 经过长时间的推迟，微软最终推出了一个适用于Release Preview发布预览通道的新版本，而且是Windows 10 19H2版本。

对于发布预览通道中大约10%的Windows 10 Insiders用户，微软提供了Windows 10 1909版更新，可供那些在设置中检查更新的内测人员使用。安装更新后，他们的操作系统将更新到Windows 10 19H2 Build 18363.327。

尽管被设置为发布预览版本，但实际上它还不是Windows 10 19H2的近乎最终正式版本。微软只是在测试其推出操作系统更新的限制方法。微软计划将该操作系统作为每月累积更新流程的一部分推出，这些流程适用于已经在Windows 10 19H1版本上运行的操作系统。

今天获得19H2 Build 18363.327发布预览版的Windows 10 Insiders将看不到目前慢速通道中所拥有的所有19H2功能，因为并非所有功能都已整合到Build中。由于慢速和发布预览之间打包19H2更新的方式不同，慢速通道中的Insiders将无法切换到Release Preview通道并获得更新。微软表示，考虑转换测试通道的内测人员现在应该保持原状。

目前处于发布预览通道中的Windows 10内测人员需要在设置>更新和安全> Windows Update中检查更新，有可能获得最新的Windows 10 19H2更新。

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关键词：Windows 10微软

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