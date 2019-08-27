高通中国区董事长：经过3G、4G的洗礼，全球都在积极拥抱5G

IT之家8月27日消息 今天，高通公司中国区董事长孟樸出席了2019年重庆智博会5G智联未来高峰论坛，并发表了“携手共建5G智能互连新未来”主题演讲。孟樸指出，今年是5G元年，全球已有32个国家、56家运营商宣布部署5G技术，41家供应商宣布已推出或即将推出5G终端设备，在经过了3G、4G的洗礼后，全球都在积极拥抱5G。

孟樸表示，与4G相比，行业向5G过渡的速度更快。在4G元年，全球只有4家运营商和3家终端厂商推出了4G网络和终端，相比之下在5G元年的今年，全球已有32个国家、56家运营商宣布部署5G技术，41家供应商宣布已推出或即将推出5G终端设备，足以看出全球各个国家、运营商、终端厂商对5G技术的支持。

根据孟樸的演讲，高通也全程参与了5G的发展过程。在5G网络方面，高通的芯片组、测试平台、参考设计等技术和解决方案均加入到中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商的测试中，也与华为、中兴、大唐电信等中国电信设备厂商进行了5G互操作测试。在5G终端设备方面，去年1月高通与OPPO、vivo、小米、联想、中兴等厂商开展了5G领航计划，现在这些手机厂商都以发布或展示了与高通合作的5G手机产品。

高通5G终端解决方案

高通称其拥有完整的5G终端解决方案，目前已推出多款5G调制解调器、射频前端解决方案和5G平台，现在全球有150款已发布或正在设计的产品采用了高通的解决方案。高通也承诺在未来的一年里继续和中国5G产业合作，推出更多5G赋能的终端产品。

在谈到未来5G毫米波的应用时，孟樸提到，除了将毫米波用于热点区域的覆盖以外，高通公司还会将毫米波用于固定无线宽带接入业务，支持4K、8K电视的传输以及支持开阔环境下的HD、UHD视频等。

高通公司移动毫米波天线模块

孟樸在论坛上还介绍了高通移动毫米波天线模块，称这是全球第一款完全集成、一体化的毫米波射频解决方案。该模组还在2018年11月乌镇世界互联网大会上获评“世界互联网领先科技成果”，OEM厂商在用这款模组打造产品的时候也会有更大的发挥空间。

5G将催生全新的创新周期

孟樸表示，5G将在健康、能源以及制造等行业将带来全新的机遇，同时还将催生新的行业和服务，为全球创造2000万个工作岗位。孟樸援引有关数据调查报告称，到2035年，5G将为中国带来9840亿美元的产出，以及950万个工作岗位。