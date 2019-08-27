FIIL T1 X真无线蓝牙无线耳机开箱图赏：除了外观，能升的都升了

汪峰FIIL T1 X真无线运动耳机新品上市，零售价399元，辣店专享299元包邮特惠价，每日15:00前下单，当日发货：点此选购。

2019年可谓真·无线蓝牙耳机爆发的1年：随着蓝牙5.0的普及，与高端芯片售价亲民化后，各家旗舰无线耳机纷纷上市，且竞争进入白热化。就在一周前，FIIL刚刚推出其无线旗舰升级款——【T1 X】，堆更上一层楼：号称【闪连+快充+秒同步】。

这款耳机小编已经拿到手，并实际使用了一段时间。下面就给大家带来一组实拍图赏+这段时间的使用体验：

FIIL T1 X整体包装+外观设计与前代T1相比，基本没有太大变化，都采用了极简风格。

开箱上层映入眼帘的即是建议操作指南，对于从来不看不（说）用（明）读（书）系列的小伙伴们还是很有用的。

下方即是FIIL T1 X两支分体耳机+电池收纳盒，取出耳机下层放置的则是USB充电线、详细说明书、硅胶耳套+耳翼。整个外包装延续了FIIL的一贯风格，正面实物照片+背面相关参数及卖点。

较上代T1，FIIL T1 X到底有哪些提升？

1. 双主机传输，真正意义上的“无线“

左右耳升级双主机，任取一只都可以独立使用。连接手机后，还可在App中开启“低延时模式”。

小编实测，T1 X日常使用延迟在0.4s左右，开启“低延时模式”后，延迟会降到0.3s左右，较AirPods还有一点差距，但在300元价位段，这种表现就相当不错了。

2.闪连2.0，跨场景0秒切换

FIIL T1 X采用升级的闪连2.0技术，双耳使用、左耳使用、右耳使用这几种使用模式可0秒速切。

3.稳连2.0，功耗更低+连接更快

采用蓝牙5.0芯片，结合iPhone常用的LDS天线技术，无线信号覆盖范围更广。

小编这几天使用下来，打开盒子带上耳机的同时，即可听到耳机中【已同步+蓝牙已连接】的提示音。这速度，赶得上AirPods 1代。

4.快充2.0，充电5分钟听歌1小时

耳机入盒40分钟即可充满，支持连续听歌6小时或通话4.5小时。自带电池盒，可为双耳提供额外3次满电续航。支持5分钟快充，听歌1小时。

因为续航足够，小编下班出门夜跑从来没带过盒子，外出听歌3个小时+打电话40分钟，回家耳机电量还剩31%，妥妥的满足了。

5. FIIL T1 X支持连接App

现在还没有独立App操控的无线耳机，都不配叫旗舰。所以连上App到底能干嘛？

• OTA升级：升级耳机固件，获取最新功能

• EQ音效调节：15种预置音效随心切换

• 触控设置：标准模式、简易模式一键切

• 电量明细：分别显示左右耳电量（手机状态栏会显示平均电量）

6.终于盼来的Type-C接口

充电盒终于升级为Type-C接口，出门终于可以少带一根线啦！

说完最主要是升级点，再来看看FIIL T1 X整体怎样吧：

T1 X采用入耳式设计，为了避免传统蓝牙耳机在佩戴时的肿胀不适感，T1 X将单只耳机的重量控制在4.8g，与一张A4纸重量相当。

在加强佩戴时的稳定程度上，FIIL配备特殊设计的耳翼，让耳机牢锁耳内，稳固防脱落。某程度程度上来说，还使其拥有了不错的隔音效果。

实测下来也确实如此，小编多次戴此耳机夜跑后，自身感觉跑步时耳机都会牢牢“锁”在耳朵上，因为整个腔体不大，小编连续使用3小时后并不感觉耳朵胀痛。

既然主打运动耳机，防水怎么可能不强？

有了几代前辈的研发背景，FIIL T1 X支持IP65级防水防汗，意味着大汗淋漓、生活防水都只是小意思，在瓢泼大雨中尽情撒欢听歌跑步也完全能做到（当然还需配防水手机，需要注意的是：所有防水的3C产品进水故障后，都不支持保修）。

同时耳机内部专门做了防水设计，耳机腔体内部也增加了纳米防水涂层。

硬件配置方面，FIIL T1采用了络达Airoha芯片：支持蓝牙5.0，符合Hi-Res要求，音频解码支持AAC、SBC；并将iPhone使用的LDS天线技术应用在耳机上，无线性能得以保证。

索尼WF-1000xm3同样使用络达AB155X，因不是高通芯片所以不支持aptx。但此芯片支持24bit 192khz采样率的解码，比aptx还要高。

耳机腔体则使用了高密度钕磁铁复合振膜，动圈尺寸为φ6.1mm。尺寸比前辈T1大了0.1mm，实际表现到底有怎样的提升？

这几天小编试听下来FIIL T1 X的低音有力有弹性，非以往500元价位段发出的那种，一听起来就非常廉价的低音；中频人声细节明显较前代多了很多；高频依旧有些散但通勤路上听听女声还是足够的。

总得来说拿来听大部分流行歌曲、没事刷刷抖音、看看B站都很不错，耳机本身的调音就很讨喜。

在打电话时，因其还不错的“隔音”效果，配合上DSP通话降噪功能：即便在嘈杂的环境下，自己能清晰的听清对方在说什么，对方也能听懂自己在讲什么。

能做到这点是很难得的，小编尝试过几款100~1500元价位段的蓝牙耳机打电话，让人非常满意的只有巨硬的headphones，其他耳机在公交、地铁上对方都不太能听清我在说什么，AirPods是对方能听清我在说什么，但外界太吵，我听不清对方在说什么（什么时候AirPods支持降噪，一定卖爆）。把T1 X买来专门打电话，也值回票价。

以上就是小编对于使用了一段时间的T1 X的全部感受，对于一副售价不到400元，FIIL放出全部大招的旗舰耳机，买肯定是值得买的，甚至还想给对象买一副（在想什么？IT之家上班的怎么可能有对象）。

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