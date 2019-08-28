谷歌将停止运营招聘服务Hire，资源集中云业务

据外媒报道，谷歌将关闭其招聘服务Hire By Google，谷歌推出的这个产品旨在帮助人力资源员工简化寻找候选人，以及与候选人进行沟通的流程。

谷歌经常会停止运营其部分线上服务，例如电子邮件应用Inbox和社交媒体服务Google+等。但是停止运营Hire By Google最值得注意的地方，是它与前Alphabet董事会成员黛安·格林（Diane Greene）有关。

Hire起源于一家名为Bebop的初创企业，后者的创始人兼CEO正是格林。2015年谷歌以3.8亿美元的价格收购了这家企业，作为交易的一部分，格林也加入了谷歌，并担任谷歌云服务的负责人。谷歌的云服务业务包括G Suite，这是谷歌为与微软Office竞争而推出的云端生产力应用。另外，与亚马逊AWS竞争的Google Cloud Platform和其他一些服务也属于谷歌云服务业务。

在格林的领导下，谷歌的云服务获得了增长，此前格林还曾担任企业软件企业VMware的联合创始人兼CEO。2018年，谷歌宣布其云服务每个季度获得的营收超过了10亿美元。去年12月，谷歌宣布格林离职，其职位将由托马斯·库里安（Thomas Kurian）接任，后者曾长期在甲骨文公司担任管理人员。今年早些时候，格林离开了Alphabet的董事会。

上个月谷歌宣布，其云服务业务的年化营收超过了80亿美元。

2017年谷歌正式发布Hire。谷歌的网站上显示，Cloudera、Dandelion、Chocolate、Prosperworks和SADA Systems等公司都成为了Hire的用户，该服务也被整合到了谷歌日历和Gmail等服务之中。

本周二该公司通知Hire的管理人员，这项服务将于2020年9月1日起停止运营。该公司表示：“尽管Hire获得了成功，但是我们需要将资源集中在Google Cloud产品组合中的其他产品上。”一些员工表示，在看到这份声明之后他们感到非常伤心。