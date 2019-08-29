苹果iOS 13.1/iPadOS 13.1首个公测版发布

IT之家8月29日消息 苹果公司今天发布了iPadOS和iOS 13.1的首个公开测试版，距离开发者测试版发布相隔一天的时间。

虽然iOS 13还处于Beta测试阶段，但是iOS 13.1 Beta版的推出并不是苹果的失误，不过确实是一个惊喜，这也表明iOS 13测试已经结束，苹果可能是想在iOS 13正式版推出后不久便推出iOS 13.1正式版。

iOS 13.1中提供了从iOS 13 beta测试中删除的一些功能，例如快捷指令自动化和地图中的分享到达时间功能，具体功能汇总可点此查看。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2