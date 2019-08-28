不是Beta 9？苹果iOS 13.1开发者预览版Beta固件更新推送

IT之家8月28日消息 苹果今天发布了新的iOS 13开发者版本，但是并不是iOS 13开发者预览版Beta 9，而是新的iOS 13.1开发者预览版Beta系统更新。自上一轮iOS 13测试版Beta 8发布以来，发布时间间隔不到一周。新的iOS 13.1预计是为iPhone 11系列准备的。不过目前也可能是标记错误，因为wacthOS 6延续了Beta 9的标记。

苹果iOS 13新的公开测试版应该在最新的开发者测试版推出之后不久进行推送。

苹果的iOS 13新软件版本要到9月左右才能完成，因此在主要设备上运行iOS 13 beta时，测试人员仍然需要注意性能和稳定性问题。

iOS 12去年有11个开发者测试版，因此iOS 13的第九个开发者测试版意味着已经超过了开发的中间点。iOS 13目前也可通过苹果的公开测试计划免费测试。

1、iOS 13/iPadOS开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS固件下载必备之完全手册：

《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13支持的机型如下：

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (第七代)

iPadOS支持的机型如下：

iPad Pro(12.9英寸)、iPad Pro(11英寸)、iPad Pro(10.5英寸)、iPad Pro(9.7英寸)

iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2