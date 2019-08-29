谷歌前女员工爆料：与上司婚外情后被抛弃

北京时间8月29日早间消息，一位谷歌前女职员披露了自己与Alphabet首席法务官大卫·德拉蒙德（David Drummond）的关系，之前职员在谷歌工作时，德拉蒙德是她的上司。

▲David Drummond

周三时，谷歌前高级合同经理詹妮弗·布莱克（Jennifer Blakely）在Medium刊文，谈到自己离开谷歌之后的生活，还谈到她与德拉蒙德的关系。去年《纽约时报》曾刊发长文，披露谷歌保护安迪·鲁宾（Andy Rubin）一事。鲁宾是Android创始人，他因为性骚扰指控离开公司。《纽约时报》还谈到了布莱克和德拉蒙德的婚外性。后来布莱克和德拉蒙德有了孩子，但最终分道扬镳。布莱克在文章中谈到她当年在谷歌的一些情况和自己与德拉蒙德的关系。

在博文中，布莱克声称一家公司的文化和行为模式是从顶部开始的。布莱克透露说，为了解释高管（像他一样的高管）的工作方式，德拉蒙德曾经拿出一篇文章作为例证，这篇文章介绍Alphabet前执行董事长施密特（Eric Schmidt）浪漫的生活方式。

布莱克写道：“回首往事，我发现，当谷歌在全球的地位进一步提升，公司高管的权力也越来越大，最开始时，我们愿意在标准方面做一些妥协，但后来变成了制度化行为。自《纽约时报》刊文之后，一些原来在谷歌工作的女同事和我交流，她们告诉我说，某些高管明目张胆玩弄女性，她们经常被骚扰，这样的事越来越平常，首先从顶层高管开始。”

当布莱克与德拉蒙德相遇时，德拉蒙德已婚，有一个孩子，但他却说妻子疏远他。2004年布莱克与德拉蒙德有了婚外情，2005年布莱克怀孕，后来流产。一年之后，布莱克再次怀孕，德拉蒙德向布莱克承诺将会马上离婚，2007年他们有了一个男孩。德拉蒙德没有离婚，继续与布莱克保持感情。

当时谷歌颁布新政策，禁止管理者与下属发生关系。但德拉蒙德没有向任何人透露他与布莱克的关系，儿子出生后，HR部门告诉布莱克，二人之中必须有一人离开法务部。当时德拉蒙德是公司的首席法务官，布莱克被转移到销售部，但她在那里没有任何经验。

德拉蒙德继续与布莱克和儿子住在一起，提供经济支持，布莱克于是离职，在销售部她工作很不愉快，也不顺利。

布莱克说：“因为他与儿子、我生活在一起，我觉得这是承诺的一种表现。我深信他爱我，会保护我们，于是我离开谷歌，签署任何他要我签的文件，因为我也想保护他。”

2008年10月，德拉蒙德抛弃布莱克和儿子。有一次布莱克与德拉蒙德及其它谷歌员工吃晚餐，临时保姆打电话给她，说孩子病了，布莱克立刻去看孩子；后来一位朋友告诉布莱克，德拉蒙德带着另外两个为她工作的女人去了旧金山。

布莱克写道：“我给他发信息，问他什么时候能回家。他回复说：‘不要指望我回来了，我永远不会回来了。’他真的没有回来。”

自此之后，虽然布莱克不断请求，德拉蒙德几个月甚至几年都不来看儿子，连信息也不是经常发，虽然他住的地方相隔只有几英里。

当布莱克发起监控权诉讼时，德拉蒙德说他想将孩子带走，由自己和妻子来抚养，当时他与妻子正在办离婚。德拉蒙德后来告诉布莱克，不希望出现这样的安排，当儿子年龄到了四岁半，监护权安排就绪，他会为孩子提供抚养费。

布莱克说自己只能按德拉蒙德的意愿行事，否则德拉蒙德就会惩罚孩子。