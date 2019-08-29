Redmi Note 8 Pro配置公布：首发联发科G90T，液冷游戏芯，“防抱死”游戏天线

IT之家8月29日消息 在今天下午的Redmi新品发布会上，Redmi Note 8和Redmi Note 8 Pro正式亮相，Redmi Note 8 Pro绝不止是Redmi Note 8的高配版，而是同一个系列，不同的定位，对标友商3000元旗舰。小米号称不是普通的升级，而是不顾一切的重新设计。

Redmi Note 8 Pro全球首发Helio G90T 专业游戏处理器 ② 「冰封」液冷散热，持续冷静输出 ③ “防抱死”游戏天线，怎么握都有信号 ④ WiFi+4G双网智能并发，网络更稳定 ⑤ 定制游戏手柄，首批用户特享+99元可得。

联发科技Helio G90T由2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55组成，GPU方面搭载了ARMMali–G76MC4，主频高达800MHz，并且内置双核APU，结合CPU和GPU，可提供1TMACs的AI算力，并且支持10GBLPDDR4x内存，频率最高可达2133MHz。官方称Helio G90T成为全球首款获得德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证的芯片，支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素摄像头的超高清拍照和双关键字语音唤醒等领先技术。

Redmi Note 8 Pro 大内存6GB起步，LPDDR4x+UFS2.1+系统级优化，长时间使用仍然流畅 ，配备4500mAh超大电量+AI智能省电，正常使用两天一充，标配18W快充，2小时电量充满，还有红外遥控、Type-C、3.5mm耳机孔等超多实用配置。

Redmi Note 8 Pro采用了3D四曲面玻璃机身，绝佳的温润手感，拥有6.53”大视野全面屏，德国莱茵TÜV护眼认证，采用 COF旗舰封装工艺，4.2mm超窄下巴。带来色彩立体主义美学，贝母白/冰翡翠/电光灰，三色可选。

京东Redmi Note8系列100元预定直达链接