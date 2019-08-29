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小米林斌：联发科G90T和友商810的对比，总体旗鼓相当

2019-8-29 15:43:57来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家8月29日消息 今天下午小米在小米科技园举行发布会，正式发布Redmi Note 8系列新机，目前发布会正在进行中，Redmi Note 8/8 Pro已经正式亮相。

大会上小米王腾正式宣布，Redmi Note 8 Pro全球首发联发科G90T。王腾表示，联发科G90T采用ARM旗舰A76架构，与麒麟810完全相同；G90T的A76+G76双旗舰架构，可满帧运行热门大型游戏。林斌也在微博发文称，联发科G90T和友商810的对比，CPU差不多，GPU略强，跑分略弱，总体旗鼓相当。

王腾指出，Redmi Note8 Pro是Redmi首款采用铜管液冷散热的机型，基于联发科G90T的12nm制程，王腾调侃称，“制程不够，铜管来凑”，得益于液冷散热，可使手机降温4到6摄氏度。

据了解，联发科技HelioG90T由2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55组成，GPU方面搭载了ARMMali–G76MC4，主频高达800MHz，并且内置双核APU，结合CPU和GPU，可提供1TMACs的AI算力，并且支持10GBLPDDR4x内存，频率最高可达2133MHz。联发科称HelioG90T成为全球首款获得德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证的芯片，支持90Hz屏幕刷新率、6400万像素摄像头的超高清拍照和双关键字语音唤醒等领先技术。

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关键词：林斌联发科G90T

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