联发科技术专家当选3GPP RAN2主席职务，继续推动5G标准制定

第三代移动通信标准化伙伴项目3GPP RAN2主席选举结果于北京时间27日晚出炉，由联发科技瑞典籍技术专家Johan Johansson担任此一重要职务。

3GPP作为全球最重要的移动通信技术标准化组织， 过去所制订的GSM (2G)，WCDMA (3G)，LTE (4G)以及NR (5G)技术皆是当代移动通信产业中最成功的通信技术。联发科技凭借长期以来对于通信技术标准化的投入，很荣幸此次能获得RAN2会员行业专家们的广泛支持及认可，出任该重要职务，为Rel-16的完成及后续版本的标准化工作做出贡献。

据3GPP规划，RAN2工作组明年的工作重点为Rel-17版本的L2/L3协议标准化工作，预期所制订的后5G时代通讯技术将进一步完善eMBB (增强型移动宽带)的业务需求，并发展出更多功能以更好的支持5G另外二大应用场景mMTC (海量机器类通信)及URLLC (极可靠低时延通信)的业务需求，兼顾移动宽带市场的发展与新兴物联网市场的拓展。

联发科技自2009年起便积极投入及参与3GPP标准化工作，从4G至5G时代的技术文稿贡献数量已增加逾4倍，掌握了相当重要的5G核心技术。长期高质量的技术贡献也让联发科技自2015年起便担任3GPP技术议程的主持工作，2017年起更获选为RAN2工作组副主席，乃至此次成功当选主席的职务。未来联发科技将持续携手全球通信行业伙伴共同推动5G与后5G技术的演进，让移动通信为人类的生活创造无限可能。