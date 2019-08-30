整合安全、生产力与IT管理，Windows 10使高效办公轻而易举

如果从Windows 1.0开始算起，微软Windows系统迄今已有三十多年的发展史，如今更是到了Windows 7、Windows 10交接更迭的时代，到2020年1月14日，Windows 7虽然将继续能够启动和运行，但是用户将不再能从微软得到更新和技术支持——包括新的安全更新、非安全类的热补丁、免费或付费的辅助支持选项和在线技术资料更新。

在Windows 7即将停止技术支持之际，正是各大企业和用户切换到现代Windows 10设备的良好时机。

Windows 7已经不适应现代化办公需求

微软Windows 7可以说是一款经典系统，但它已问世近十年了。看看十年前的环境，再看看如今的技术，如果你仍然使用Windows 7，你的设备将不能充分利用到Windows操作系统能提供的所有功能，这其中的差距还是相当明显的。

无法获得更新和技术支持的Windows 7会面临以下问题：

未及时获得更新的Windows 7可能会受到针对特定系统版本的网络攻击，导致数据泄露。

与现有的更现代化的基础设备衔接不佳，不支持新特性。

作为对比，Windows 10一直在保持更新和对最新硬件的支持：

Windows 10专业版设备提供端到端保护，且没有额外成本。其内置了Windows Defender，实现可靠的漏洞防护和系统防护，可以确保业务安全，防范现在的安全威胁。

支持Windows 10的设备形态多样，超极本、二合一笔记本、触摸平板等允许你在任何地点更快地完成更多工作。Windows 10新设备启动更快、多任务性能更好、电池续航时间更长。

Windows 10能够与现有的电脑、显示器和打印机轻松兼容，实现平滑过渡。沿用现有业务应用，支持完全的虚拟化。Windows 10可以兼容99%的Windows 7应用，支持兼容大多数有线和无线外设。

根据从Windows 7迁移到Windows 10的进化说明图可以看出，随着Windows 10系统大版本的不断迭代升级，在安全、生产力和管理方面相比Windows 7系统有了大幅度的新特性增加。

现有的Windows 7在这些方面只有BitLocker、TPM、远程桌面、Windows更新、加入域+组策略等几个基础特性，而Windows 10已经逐步增加了Windows Defender、Windows信息保护、Windows Hello及企业版、Windows Defender系统防护和漏洞防护等安全特性。

在生产力方面，搭载了人工智能助理“微软小娜”帮助用户通过语音功能更快捷的完成规定的基本指令，还包括虚拟桌面与任务视图、新款Microsoft Edge浏览器、开始菜单与动态磁贴、Windows企业搜索、时间轴、智能搜索等。

在管理方面，更是做到了可定制共享等，包括加入Azure Active Directory、移动设备管理、Windows升级分析工具、Windows Store企业版、Windows Autopilot自动部署、共享设备等。极大的方便了IT管理者的工作。

Windows 10集安全、生产力、IT管理于一身

在安全性、高效办公、兼容性、IT管理等方面，微软也下足了功夫，为企业创造方便快速安全有效的措施，让Windows 10比Windows 7更强大稳定，而且随着持续的系统更新，Windows 10新版本也变得越来越可靠。

Windows 10堪称史上最安全的Windows，在2017年爆发的Wannacry勒索病毒波及范围中，大部分是Windows 7及更旧的Windows XP系统，而Windows 10用户开启了自动更新，及时接受了月度质量安全补丁推送，成功阻挡了勒索病毒的入侵。

除了Windows 10的自动更新功能，内置的Windows Defender根据基于硬件和软件的功能，辅以机器学习，预测并防止恶意软件攻击你的数据。你还可通过Windows Hello生物识别等刷脸或刷指纹安全登录，为第二台设备或更多的设备验证加强了安全性。

在资料数据保护方面，Windows 10支持对设备或移动存储器上的资料进行加密，远程擦除丢失或被盗设备上的数据，防止未授权用户拷贝公司数据。

根据2018年10月底StatCounter调查机构表示，微软Windows 10是目前Windows最常用的系统版本。Windows 10目前在全球超过一半的商用PC上运行。

同时也有数据显示，Windows 10使安全问题减少33%，解决问题的时间也缩短了33%。据估计，IT效率若提升15%，每年最多能省下27,700美元。

在高效办公和兼容性扩展方面，Windows 10及其硬件设备做到了现代办公智能化和安全化，Windows 10 + Office 365现代化云桌面提供前所未有的生产力和安全性。你可以在Windows 10设备上使用最新的Office 365软件，无论是编写文档、创建演示文稿还是评估预算，智能查找等智能服务，助力用户高水平的完成工作。

微软通过Windows 10系统及Microsoft Teams、Skype、OneDrive等应用跨设备、跨平台协作运行。你可以在办公室的Surface Hub大屏上设计，也可以回到家中使用Surface Book 2修改，更可以通过随身携带的Surface Go平板电脑与团队交流，或使用智能手机查看最新进展。

在IT管理和部署方面，微软引入了Windows Autopilot。Windows Autopilot是一组用于设置和预配置新设备以让它们可供高效使用的技术。你可以使用Windows Autopilot来重置、恢复设备并重新调整其用途。它利用基于云的服务，通过减少IT用于部署、管理和停用设备的时间和需要维护的基础结构量来减少这些过程的总体成本，同时还可为所有类型的最终用户确保易用性。这个解决方案可以让IT部门通过轻松简单的流程，在几乎不需要管理基础结构的情况下实现IT设备的高效管理。

在OEM合作伙伴中，惠普、戴尔和联想都提供了方便快捷的Windows 10生产力环境部署管理方案。

惠普设备即服务（HP DaaS）是一套PC桌面端全生命周期管理服务，整合硬件、多操作系统设备应用分析、主动管理以及现场服务，它贯穿设备生命周期的各个阶段。当前DaaS为企业用户IT定制方案涵盖从数据迁移、备份到资产恢复的所有环节，让设备资源获取和设备支持工作变得轻而易举。

戴尔提供完整的Windows 10迁移部署方案。对于新设备可在工厂提供Windows 10镜像的预安装服务，做到开箱即用；对于旧设备可进行原机升级的，先备份数据，把旧设备升级到新的操作系统之后，再把数据备份回来。然后做所有相关的配置；对于使用Workspace One或Windows Autopilot云服务的用户，可以通过Provisioning在工厂做预配置，进行自动化部署，设备直接发给用户，用户开箱，输入密码，进行云端部署及加域。此外，戴尔还提供部署评估，方案验证，应用打包等多元化灵活的实施内容。据悉，100%的Dell EMC员工，即150000名员工已迁移到Windows 10系统。

联想推出Lenovo Windows 10迁移部署方案，可进行客户IT环境评估，根据需求定制部署计划。常用应用程序在Windows 10中的测试及迁移，客户系统配置迁移，用户个性化设置以及客户文档迁移，迁移项目进度跟踪等，每台机器的迁移，不仅仅是系统的迁移，还需要迁移数十个应用程序和驱动程序并进行更新，此外还要恢复每一位用户的数据及设置。

目前距离Windows 7停止服务还有不到5个月的时间，在这之前企业级用户可以考虑将Windows 7升级到全新的Windows 10，享受更加全面、可靠、高效率的服务。