iPhone 11亮相、OPPO Reno2发布会...科技界9月10日将有这些大事发生

IT之家8月30日消息 下个月的10日，注定是科技媒体们今年内最为忙碌的一天，在这一天，苹果将举办iPhone新品发布会，传闻了半年多时间的iPhone 11系列手机将正式揭开神秘面纱；国内，9月10这一天OPPO Reno家族第二款产品Reno2系列将正式发布，一起发布的还有一款降噪耳机；此外，2019谷歌开发者大会将于9月10日和11日在上海举办。

一、苹果2019秋季发布会

今日凌晨，苹果正式发出秋季发布会邀请函：致创新。苹果2019秋季新品发布会将于当地时间9月10日上午10:00（北京时间9月11日凌晨1点）在美国加州举办。

在本次发布会上，苹果将发布备受消费者期待关注的iPhone 11系列手机，根据多方爆料，今年的iPhone新品同样为三款，在命名的上，iPhone XR的更新迭代产品为iPhone 11，iPhone XS和iPhone XS Max后续产品为iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。

其中iPhone 11背面将升级到两个摄像头，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max预计将采用三镜头相机。

摄像头的设计则是我们熟悉的“浴霸”风格，位于机身背部左上角，根据爆料，今年的新iPhone还将拥有五种配色可选，除了已经推出的红色、黄色和蓝色，还新增了绿色和紫色，这个猜测依据是来自苹果放出的邀请函中，苹果logo由5种配色图案组成。

其他方面，三款iPhone均常规升级至A13处理器，其中iPhone 11 Pro Max搭载6.5英寸OLED屏幕，iPhone 11 Pro则为5.8英寸OLED，iPhone11则搭载6.1英寸LCD屏幕。

除了三款iPhone以外，本次发布会上苹果还将带来Apple Watch Series 5，外观变化不大，但新增了「陶瓷」和「钛金属」两种新材质，需要注意的是，如果消息可靠的话，这将是「钛金属」第一次出现在Apple Watch系列上。

二、OPPO Reno2发布会

Reno是OPPO新十年的起点之作，也是继Find X系列之后，OPPO在高端市场打开新突破口的一把利器，今年上半年发布的Reno手机备受消费者的好评，现在，OPPO Reno 2系列马上就要来了。

此前OPPO已经宣布了Reno2发布会的消息，Reno2将于9月10日上午10点在上海发布，该手机也已经开启预约。根据OPPO之前的宣传视频，OPPO Reno2 将主打视频超级防抖功能。经过OPPO测试，无论是坐过山车，还是高速滑雪，OPPO Reno2 都能拍出稳稳的视频。

第一款Reno主打的是变焦拍摄，那么毫无疑问，Reno2系列的视频防抖功能将是最大看点。

OPPO Reno2发布会“邀请函”▲

实际上，OPPO Reno2系列已经提前在印度市场正式发布，共有OPPO Reno2、Reno2Z和Reno2F三款手机，均为后置四摄。三款手机在处理器的选择上各有不同，其中Reno2搭载的是骁龙730G，而后两款分别是联发科P90和P70。

在产品形态上，三款产品也略有不同，比如Reno2依然是“鱼鳍式”升降摄像头，而另外两款则是类似OPPO K3的弹出式前摄。不得不服，OPPO在Reno系列产品上的精准刀法，针对消费者的不同需求，Reno系列的每一款产品都打出了自己的差异化。当然，关于Reno2系列国行方面的消息尚不清楚，还是静候10日，OPPO官方亲自揭晓吧！

值得一提的是，除了Reno手机以外，本次发布会上，OPPO还将发布一款名为OPPO Enco Q1的降噪耳机，OPPO Enco Q1采用了项圈式的设计，官方称采用了流线弧度颈环，可立体曲线贴合颈部；耳塞为人体工学设计，机身则是采用了一体成型技术。目前，官方公布的三种配色分别是阳光橙、极夜黑和星辰银。

这款降噪耳机的详细参数还没有完全公布，沈义人之前表示采用4Mic FF+FB双重主动降噪。最终决定这款耳机好坏的降噪体验以及“玄学部分”还要等耳机上市后才能下定论。

三、2019 Google开发者大会

除了两款重磅手机产品以外，9月10日也将是谷歌开发者们的最为期待的一天，2019谷歌开发者大会将于9月10日和11日在上海举办。这一次，本次大会全程免费，大会的分享主题将涵盖Android、Flutter、Web、Firebase、TensorFlow、Google Cloud、ARCore by Google、Material Design、无障碍、Google Play、Wear OS by Google谷歌、Google搜索、Google助理、Payments、谷歌艺术与文化等等。

谷歌表示，将有17个产品核心团队、90余名嘉宾做客现场，答疑解惑。