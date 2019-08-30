OPPO Reno 6款游戏车轮战：骁龙855 Snapdragon Elite Gaming真实上手

随着手机性能的日益提高，游戏玩家已从传统PC游戏转战到手机游戏，而玩手游，也越来越成为一种生活方式。在这种背景下，手机能否提供一个出色的游戏体验，成为很多玩家关心的问题。那么什么样的游戏体验是比较出色的？IT之家曾经有过讨论，总结来说，手机的游戏画面表现、性能支持、音质表现、连接表现等各方面均能够为玩家带来舒爽的游玩感受，还能对游戏竞技起到明显的增益效果，这种全方位的“呵护”才称得上是出色的游戏体验。



想要做到这一点，无疑需要软硬件紧密结合，尤其是在芯片级基础硬件层面上做好准备。在之前的讨论中，IT之家小编曾以高通骁龙855移动平台的Snapdragon Elite Gaming游戏系统为例进行介绍，讲述它是如何从底层为游戏的综合体验保驾护航的。而今天，我们不妨就对骁龙855 Snapdragon Elite Gaming的实际能力和效果做一个体验测试，来看看骁龙855及Snapdragon Elite Gaming“呵护”下的游戏体验是否真的非同一般。

在这次体验测试中，IT之家选择OPPO Reno十倍变焦版手机作为测试平台，这款手机搭载骁龙855移动平台，支持Snapdragon Elite Gaming系统，拥有8GB运行内存和256GB的机身存储。

游戏性能测试

性能是玩游戏最基本的需求，所以小编首先进行的是性能测试。测试时小编选择的是《明日之后》、《NBA 2K19》、《火力全开之开放城市2》三款游戏，游戏的画质都尽可能调到最高，屏幕亮度和手机音量都设置为50%。

《明日之后》是网易推出的一款末日生存类手游，这款手游没有限制设备，在不同手机上都可以开启高画质选项。当游戏各个画质选项调节到最高时，《明日之后》的画面表现还是比较让人惊艳的。我们不妨来看一下OPPO Reno十倍变焦版在运行这款游戏时的表现。

首先是帧率方面，OPPO Reno十倍变焦版在游戏最高画质下能够以平均60FPS的帧率稳定运行，游戏时的实际感受自然也是非常流畅的。游戏运行时，骁龙855三颗最高主频2.42GHz的Cortex-A76性能内核以及四颗最高主频1.8GHz的Cortex-A55效率内核调用比较均衡，在高负载的画面场景下均能够冲到满频，完成运算后又很快回落，而最高主频2.84GHz的Cortex-A76超级核心则基本无需发力，核心频率全程维持在1.0GHz左右。

游戏结束后，小编测得OPPO Reno十倍变焦版机身温度为38.2℃，热量主要集中在机身背面的防磨点附近。

接下来是《火力全开之开放城市2》，这是一款类似GTA的赛车竞速游戏，也是安卓平台上对配置要求最苛刻的游戏之一。

实测中，OPPO Reno十倍变焦版在测试时，《火力全开之开放城市2》能够以平均30FPS的帧率运行，实际感受还是比较流畅顺滑的，帧数的波动大约也在2FPS范围内。从骁龙855核心调度的情况看，这款游戏并没有完全发挥出骁龙855的性能，四颗Cortex-A55效率内核主频维持在1.0GHz左右，三颗Cortex-A76性能内核的主频则主要稳定在1.7GHz，而一颗Cortex-A76超级内核的主频则基本在0.8GHz的水平。

《火力全开之开放城市2》对于手机配置的要求还是比较苛刻的，很大方面原因是游戏开发商和终端厂商对游戏和适配的优化非常少，所以这里可以看出骁龙855强大的性能和出色的自主优化能力。

测试结束时，OPPO Reno十倍变焦版机身温度为36.5℃，不算烫手。

最后测试的是《NBA 2K19》，相信大家也很熟悉。今年的《NBA 2K19》对于安卓手机的配置要求也是比较高的。而IT之家小编使用OPPO Reno十倍变焦版进行测试，从结果可以看出，这款手机可以以平均61FPS的帧率运行《NBA 2K19》，游戏过程同样丝滑流畅。从骁龙855的核心表现来看，四颗A55效率内核频率大部分时间稳定在1.0GHz左右，偶尔会冲到1.7GHz，三颗A76性能内核是主要发力点，游戏进行时基本维持在2.4GHz附近，而一颗A76超级内核主频基本保持在0.8GHz的水平，偶尔会有一瞬间冲到2.8GHz，然后又会迅速回落。

在这次测试的三款游戏中，《火力全开之开放城市2》和《NBA 2K19》并非都是得到深度优化的作品，这样反而更考验骁龙855集成的Snapdragon Elite Gaming对游戏场景的主动调配和优化能力。从结果上来看，在运行同样的游戏时，将游戏画质选项调到最高，OPPO Reno十倍变焦版的综合体验十分出色，这里面除了骁龙855整体综合性能存在明显优势外，面对尚未深度优化的作品，Snapdragon Elite Gaming系统主动对系统资源进行调配、合理优化的能力更让小编眼前一亮。

游戏声画测试

在考察过OPPO Reno十倍变焦版应对高配置游戏时整体性能表现后，IT之家小编还要观察这款手机在运行游戏时的声音以及画面表现。当然，这部分测试的内容还是更偏主观的，大家感受、体验一下就好。

在声画测试方面，IT之家小编选择的是《和平精英》以及《崩坏3》，一款是大型3D游戏，另一款是动画风格的对战手游。

需要说明的是，IT之家在《游戏的未来属于AI，而它让我看到终端侧AI的未来》一文中已经对《和平精英》这款游戏进行过测试。当时小编对比了OPPO Reno十倍变焦版以及极夜黑版的画质显示差别，两款手机在贴图的细腻程度上并没有明显的差别，只是得益于骁龙855的Snapdragon Elite Gaming特性，OPPO Reno十倍变焦版的光照以及阴影渲染在基于物理渲染（PBR）和TrueHDR的支持下要更为出色，更接近于现实光照的效果。

本文中，我们主要来看看《崩坏3》在OPPO Reno十倍变焦版上的画面表现。在进行游戏时，小编仍然将手机上的游戏画质选项调到最高。IT之家小编曾在其他手机上多次游玩《崩坏3》，而在OPPO Reno十倍变焦版上游玩，小编能够察觉到这款手机在显示游戏画面动态范围表现方面会更好一些，最明显的是舰船的阴影部分细节都能看见，物体质感会更逼真，色彩也更加丰富。在实际游玩过程中，属于比较养眼的风格。

总体来说，OPPO Reno十倍变焦版在运行《和平精英》以及《崩坏3》两款手游时都能够拥有不错的画质表现，包括真实的光影效果、精细的色彩，同时画面也会拥有很不错的动态范围表现。这背后，一方面是两者GPU性能的不同，另一方面，显然也是Snapdragon Elite Gaming特性对画面渲染进行优化的效果。

如果说游戏画面的表现是玩家在玩手游的过程中可以直接感受到的，那么游戏音质的表现就有些“玄学”了。对于OPPO Reno十倍变焦版在运行游戏时的声音表现，小编也进行了测试。不过这部分由于需要佩戴耳机，无法直观得向大家展示效果，所以小编只能结合自己的测试体验过程和大家分享。

在测试前，小编设定两款手机运行游戏的音量为50%，使用的是来自魅族的一款无线分体蓝牙耳机。

首先测试的是《和平精英》，如果音质够好，对这款游戏的加成还是非常明显的。一局游戏下来，小编首先感觉OPPO Reno十倍变焦版在使用蓝牙耳机进行《和平精英》时，声音宏亮。其次小编关注的是延迟，声音延迟对于游戏体验有着微妙的影响，当你真正紧张对战时音画同步的感觉更流畅，以最直接的开枪为例，整体上当你按下“子弹”图标时就能听到枪声，游戏体验将更具沉浸感。

OPPO Reno十倍变焦版的低延迟主要是归功于Qualcomm TrueWireless Stereo Plus技术，这个技术可以让左右声道直接向左右耳塞进行流媒体传输，两个耳塞都可以直接与手机连接、同步，不再有主副耳塞之分，最终带来更低的时延。

此外，在游戏时也可以明显感受到，OPPO Reno十倍变焦版的人声、人物跑步的脚步声、降落伞下降的风声等声音元素的表现上都比较细腻、立体，也能做到听音辩位，当小编苟在房间里时，房屋外面有敌人来回跑动，小编基本都能够确认他是从哪扇门进屋。

随后，小编也测试了《崩坏3》，这款游戏对音质的需求主要在于声音听感的震撼程度。同样，小编测试时发现，OPPO Reno十倍变焦版佩戴蓝牙耳机进行游戏时，声音宏亮，同时人物格斗的打击音效表现也比较细腻，总体来说OPPO Reno十倍变焦版进行游戏时声场开阔，高中低三频都能有不错的表现。

这部分测试的结果其实还是令小编有些意外的，讲真，日常玩游戏的时候，小编并未明显注意到游戏的音质表现，而在使用OPPO Reno十倍变焦版专门来进行游戏音质表现测试时，确实能够感受到声音上的享受，这并非说以前玩游戏的手机游戏音质表现不好，而是更接近“我们对音质没有特别需求”的水平，而在Snapdragon Elite Gaming特性的加持下，骁龙855在运行游戏时可以呈现出更出色的音质。音质这东西，很多时候我们只有在聆听过之后才知道自己要的是什么。

游戏网络连接体验测试

在各种赛事的推动下，电竞从业者越来越多，电子竞技已成为新兴产业，并得到越来越广泛的关注。移动电竞对手机游戏体验的要求也是多方面的，其中网络是否高速稳定就是极为重要的影响因素，所以在这部分，IT之家小编也对OPPO Reno十倍变焦版运行游戏时的网络表现进行体验测试，看看Snapdragon Elite Gaming对手机游戏网络表现是否有明显的优化和增益。

在这部分，IT之家小编主要使用《王者荣耀》进行测试，游戏过程中观察《王者荣耀》界面状态栏上对网络延迟信息的实时显示，通常我们认为延迟在100ms以内都是能接受的。

首先是在Wi-Fi的环境下，IT之家小编使用OPPO Reno十倍变焦版开启一个《王者荣耀》战局，对战过程中，小编观察到OPPO Reno十倍变焦版的网络延迟基本上都在50ms以下。而实际游戏过程中，也没有出现影响操作体验的延迟、卡顿等情况。

接着，小编关闭Wi-Fi，将手机插入一张中国移动的SIM卡，然后再次开启《王者荣耀》战局。这一次，OPPO Reno十倍变焦版的延迟要高于Wi-Fi环境下，大约在70-80ms之间，也是比较不错的。游玩过程中也没有发现游戏不顺畅的情况。

总结

正如文章开头所说，未来，移动端游戏将会成为人们娱乐生活的重要部分，人们对手游的追求，也将不仅仅是“流畅就好”，而是追求从性能到画面、到声音等等各方面的全面享受。我们距离这样极致的移动游戏体验还会有多久？通过对OPPO Reno十倍变焦版的游戏体验进行全方位的测试，小编发现，真正全面而出色的游戏体验，并不是遥远的事情，而这，正在通过骁龙855移动平台，通过统一而全面的Snapdragon Elite Gaming特性，逐渐实现。

举个例子，7月25日，华硕正式发布了ROG游戏手机2代，来看看这款手机在游戏上有哪些看点：骁龙855 Plus、120Hz刷新率的AMOLED电竞屏、240Hz触摸采样率、49ms触摸延迟、3D蒸汽冷却系统，Air Triggers双肩键、4天线Wi-Fi布局……一连串的列举看起来让人觉得是堆料，实则这些特性的加入，正是为了给游戏玩家提供一个全面、出色、细腻且便捷的游戏体验。华硕ROG游戏手机2代从软件到硬件层面，均围绕游戏体验的细节进行了突破性的创新，事实上，IT之家小编更好奇的是，当这些创新和Snapdragon Elite Gaming特性相结合时，所营造的实际游戏体验是什么样的？实在是值得期待。

如果说未来完美的移动端游戏体验需要从软硬件两个层面共同入手，那么高通的Snapdragon Elite Gaming平台，无疑为软件层面的创新提供了肥沃的土壤，或者说，它是来自高通的、底层的“游戏模式”。作为玩家的我们，大可期待在这片土壤上会开出怎样的花朵。