任正非：主管实行每年10%的末位淘汰，迫使自我学习，科学奋斗

IT之家8月31日消息 在8月30日（昨天），华为心声社区公开华为董事长任正非在干部管理工作汇报会议上的讲话全文，任正非表示主官、主管一定实行每年10%的末位淘汰，迫使自我学习，科学奋斗。

据信息显示，此次讲话内容时间是2019年6月18日。华为董事长任正非在讲话中称，要大胆在火线中选拔，在战壕中提拔干部、专家、专业人员，要让一些优秀人员直接穿越上来。主官、主管一定实行每年10%的末位淘汰，迫使自我学习，科学奋斗。

任正非还表示今年上半年有1500多名干部调整，降级只有13人，这么温和的干部部门，怎么胜任战胜制裁。今年的股票要加大对中基层以及破格提拔人员的配股力度。今年配股优先对15-18级，包括19级的优秀人员多配股。再往上，对破格提拔上来的人可以优先配。

对于今年刚刚入职的应届生，任正非称要通过考试选拔一批人员上关键项目或战略攻关项目，未能通过考核选拔的，可以进其他项目等统一安排工作。

对于11万软件人员，要通过考试筛选和尽职筛选，以提高我们软件开发的组织能力。考核和考试双管齐下，以这个方式来持续过滤人员。

对于下岗的管理干部，任正非称一律去内部人才市场重找工作机会；实在需要向下安排岗位的，一定先降到所去岗位的职级，并继续考核不放松。