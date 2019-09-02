微软官翻Surface Book 2 i5/8GB/256GB直降1539元：售价8719元

IT之家9月2日消息 微软官方商城刚刚宣布，官方翻新 Surface Book 2 i5/8GB/256GB直降1539元，售价8719元。

据悉，Surface Book 2有了大幅提升，先来说13.5英寸版，用户现在可以选择Nvidia GTX 1050 GPU和第八代四核Intel Core i7处理器，微软表示其速度是上一代的三倍。但跟第一代一样，独立显卡是选配配置，并且低配版不会提供，搭载独立显卡的型号起价为1,999美元。值得一提的是，13.5英寸版是没有风扇的。

15英寸的Surface Book 2是真正的性能怪兽，搭载Nvidia GeForce GTX 1060 GPU，没有集成显卡的选择，也没有Core i5，只有i7和独显，售价2,499美元起。微软表示15英寸的Book 2速度是一代的五倍，但它带有一个风扇。两款尺寸的Surface Book 2都带有一个SD卡槽、一个标准3.5mm耳机插口、两个USB Type-A和一个USB Type-C接口。两款尺寸的Surface Book 2电池续航均为17小时，如果分拆作为平板使用，电池续航为5个小时。两款机型都采用了PixelSense屏幕，13寸版本分辨率依然是3000 x 2000，像素密度267 PPI；而新增的15寸版本分辨率为3240 x 2160，像素密度260 PPI。

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