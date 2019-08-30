全新平板电脑体验和云下载恢复！微软Windows 10 20H1快速预览版18970更新内容大全

IT之家8月30日消息 今天微软推送了Windows 10 20H1快速预览版18970系统更新，有部分用户将同时看到累积更新版本18970.1005（KB4518974）推送。微软表示正在测试在构建版本的同时为其提供服务的能力，内测人员完成这些更新后版本号为Build 18970.1005。

为二合一PC笔记本推出全新平板电脑体验

微软开始推出针对二合一形态PC的全新平板电脑体验，目前作为Windows Insiders的测试功能推出。这种全新体验使用户可以在不中断的情况下进入平板电脑状态以保持熟悉的桌面体验，还进行了一些关键的触控改进。

增加了任务栏图标之间的间距。

任务栏上的搜索框折叠为图标。

文件资源管理器切换到触摸优化布局。

点击文本字段时触摸键盘会自动调用。

作为其中的一部分，微软还对“设置”中的平板电脑部分进行了一些小的更改。

以下是PC上可用的步骤：

像往常一样使用翻转PC作为笔记本电脑 - 打开应用程序并与它们进行交互。

当你准备拿起它或者只是靠在沙发上时，你可以折回键盘或完全取下它，它应该切换到上面显示的这种新的平板电脑模式。

现在将你的设备用作带触摸的平板电脑。

恢复改进

介绍新的重置此PC选项 - 云下载

重置此PC现在为用户提供了下载Windows或使用本地重新安装的新选择。以前，重置此PC只能进行本地重新安装，并将从现有Windows文件构建新的Windows安装。在Windows 10版本1507中引入此功能时，它提供了使Windows可以恢复的操作，而无需额外的磁盘空间来在隐藏分区中存储Windows的压缩备份副本。微软表示，一些用户更愿意使用高速云端下载服务。

重要说明：这是一项恢复操作，将删除你已安装的应用。此外，如果选择“删除所有内容”选项，则还将删除用户数据。

云下载选项将重新安装当前在设备上的相同build、version和edition版本。这种新的云下载选项适用于所有Windows 10设备，与某些早期Windows 10设备上的“从云中恢复”功能不同。

已知的问题

安装特定可选功能时，云下载选项当前不起作用。该过程将开始，但会发生错误并回滚更改。要解决此问题，请在尝试云下载选项之前删除可选功能。一旦此问题得到解决，微软会通知您。可选功能包括：用于Windows 10的EMS和SAC工具集，IrDA红外，打印管理控制台，RAS连接管理器管理工具包（CMAK），RIP侦听器，所有RSAT工具，简单网络管理协议（SNMP），Windows传真和扫描，Windows存储管理，无线显示，WMI SNMP提供程序。

内测版其他更新

继续推进Cortana

新的Cortana体验现在可供美国所有快速预览版用户使用。