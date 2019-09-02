苹果申请无线充电类专利，外观神似AirPower

IT之家9月2日消息 早前曾有消息称苹果要开发自家的无线充电盘产品，但这项计划于2019年3月经苹果资深副总裁Dan Riccio证实已被正式叫停。不过近日苹果又申请了一项有关无线充电的新专利，而其中的专利示例产品则和AirPower很类似。

据悉，苹果申请的新专利（编号10,396,578）暗示官方虽然取消了AirPower计划，但其仍在研究下一代无线充电系统。专利中的产品更类似于无线充电垫，当支持无线充电的电子设备被放置到该产品上时会自动充电。

从专利图上可以看出，这款产品内置有充电线圈和相应的整流器电路，用于从位于接收线圈附近的无线充电垫中的线圈接收无线交流（AC）电力。整流器将接收的AC电力转换为直流（DC）电力。

苹果AirPower据称本应于2017年9月与iPhone X一起发布，它还可以为iPhone，Apple Watch和AirPods（放置在支持无线充电的充电盒中的条件下）充电，但后期不断有关于AirPower的负面信息传出。而苹果官方也在今年在3月宣布此款设备的研发工作被叫停，用苹果公司官方的话来说就是“未达到我们的标准”。

以下是专利申请文字描述的摘要：“无线充电系统可以为多款支持无线充电的设备充电。用于为其他设备供电的产品可以被称为主设备，其他无线电力接收设备可以称为配对设备。当需要进行充电的配对设备被放置在主设备上时，主设备可以对设备进行配对进而得到相关的充电信息，而配对设备也会在充电过程中不断向主设备发送电池充电状态信息。