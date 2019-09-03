WP/UWP开发大神Rudy Huyn已离职Dropbox

IT之家9月3日消息 差不多4年前，IT之家报道，著名的WP/UWP开发者Rudy Huyn加入了Dropbox公司。当时他为Instagram和Dropbox等服务制作了许多非官方的UWP应用，并在加入公司后帮助发布了官方版Dropbox UWP应用程序。

然而，在今年6月份，消息称Dropbox正在弃用他们用于桌面的UWP应用，转向备用Win32应用程序。不久之后的现在，Rudy Huyn在Twitter表示，他已经离开Dropbox公司。

其推文如下：

Dropbox.Close(); 经过5年多的努力，现在是时候开始一次新的冒险了，我为自己的成就感到自豪，并期待看到我所参与的项目在未来发布。很快就会在另一座城堡见到你，我将更多地关注UWP/WinUI/.Net 5! pic.twitter.com/QVF3zxlWlV - Rudy Huyn（@RudyHuyn），2019年8月30日

有趣的是，Rudy Huyn在他的推文中表示，他仍然期望在UWP应用程序方面工作，这个市场甚至连微软也不再上心。

当然，Rudy是Windows Phone生态建设中的英雄，因为他在第三方开发者们几乎没有任何支持的情况下使其成为一个半可行的生态系统，祝愿Rudy在未来的任何努力中都做得最好。