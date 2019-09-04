干货分享，华为方舟编译器开源技术沙龙9月7日北京举行

据报道，华为方舟编译器开源技术沙龙9月7日北京举行，时间是2019-09-07 13:30 至 17:35，地点为北京海淀北京理工大学研究生楼101报告厅。

方舟编译器

方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。方舟编译器还在持续演进中，陆续将上述能力实现和开源。

方舟编译器的优势

1. 多语言联合，将同一应用中的不同语言代码联合编译、联合优化，消除语言间的性能“鸿沟”，降低开发者的优化成本

2. 轻量运行时，通过编译器的语言实现能力和优化能力增强，应用运行时的开销更小

3. 软硬件协同，编译器与芯片实现软硬件协同优化，充分发挥硬件能效，应用体验更佳

4. 多平台支持，支持面向多样化的终端设备平台进行编译和运行，根据设备特征提供便捷的开发与部署策略，提高开发效率

方舟编译器主页：

https://www.openarkcompiler.cn

官方主库：

https://code.opensource.huaweicloud.com/HarmonyOS/OpenArkCompiler/home

Gitee镜像仓库：

https://gitee.com/harmonyos/OpenArkCompiler

本次活动，将围绕方舟编译器，为大家带来精彩纷呈干货十足的技术分享，活动议程如下：

网络报名：点此链接。