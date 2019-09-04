小米奖励员工3500万股股票：457人瓜分3亿港元

IT之家9月4日消息 小米集团宣布，董事会于2019年9月4日议决根据股份奖励计划，共奖励457名选定参与者（均为非关连承授人）3499.1749万股股票，奖励股份的归属期自2019年9月4日起介乎一日至五年。

小米集团今日收盘价为8.65港元。以此计算，3499.1749万股股票共价值3.03亿港元，人均约66.23万港元。

昨天小米集团在港交所发布公告称，2019年9月2日，董事会正式决议行使股份购回授权以不时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。