谷歌YouTube因非法收集儿童个人信息被罚1.7亿

美国联邦贸易委员会（FTC）周三称，Alphabet旗下谷歌公司及其YouTube视频服务将支付1.7亿美元和解金，以了结有关YouTube收集儿童个人信息并因此触犯了联邦法律的指控。

YouTube被控在未经父母同意的情况下使用“cookies”追踪儿童频道的观众，并借此向这些观众投放了价值数百万美元的靶向广告。

谷歌与联邦贸易委员会和纽约总检察官办公室达成了这项和解，其中后者将拿到3400万美元，这是自1998年禁止收集13岁以下儿童信息的法律生效以来最大的一笔和解金。这项法律在2013年进行了修订，将用于跟踪用户的互联网收视习惯的“cookies”覆盖在内。

与公司营收相比，这一和解金的数字则是很小的。Alphabet约85%营收来自出售广告位和广告技术，该公司7月公布财报称其第二季度总营收达389亿美元。

YouTube周三发布声明称，在4个月后，无论是谁观看儿童内容，YouTube都将把从中收集到的所有数据都当作来自儿童的数据来进行处理。YouTube在官方博客上表示：“这就意味着，我们将会限制面向儿童制作的视频的数据收集及其使用，将其限制在支持服务运营所需范围之内。”

除了罚款之外，拟议的和解方案还要求谷歌开发一套识别儿童内容的系统，并通知频道所有者他们有义务先征得家长的同意，随后才能收集儿童信息。

联邦贸易委员会下属消费者保护局局长安德鲁·史密斯（Andrew Smith）表示，1.7亿美元的和解金是以谷歌通过收集儿童个人信息所得收入，再乘以一个倍数而得出的。他还补充称：“很巧的是，1.7亿美元大约是消费者保护局一年的预算。”

史密斯称，一旦和解协议生效，联邦贸易委员会计划“对YouTube平台进行一次‘扫荡’，以确定是否仍然存在以儿童为导向的内容”并收集个人信息。

政府在此前提交的诉状中表示，在向美泰（Mattel）和孩之宝（Hasbro）等公司推销自己时，YouTube称其在儿童中极受欢迎。

纽约州总检察官利蒂西亚·詹姆斯(Letitia James)表示，谷歌和YouTube“滥用了自身力量”。他指出：“谷歌和YouTube在知情的情况下非法监控和追踪儿童信息，并向其提供靶向广告，只是为了能让广告收入滚滚而来。”