阿里巴巴95公益周发布链上公益计划，用区块链管好每一笔善款

IT之家9月5日消息 还有不到5天时间就将年满20岁的阿里巴巴，为公益行业送出一份礼物。今天下午，阿里巴巴在95公益周论坛上正式发布“链上公益计划”，打造未来透明公益基础设施，并对平台上的公益机构免费开放。

据介绍，这是一套以区块链技术为底层的开放平台，能够为公益组织和公益项目提供公开透明的系统化解决方案，实现善款可上链、过程可存证、信息可追溯、反馈可触达、多端可参与。更重要的是，这套体系将对公益机构免费开放，即便公益机构没有技术人才，也能基于这套体系让公益项目轻松上链。未来，该体系还将逐步对其它社会公益组织、审计机构等相关角色开放，真正实现公益的透明开放、人人参与、共同监督。

公开信息显示，在过去的2019财年，阿里巴巴经济体累计产生公益捐赠91亿笔，参与捐赠的消费者达4.4亿人。“每一笔捐赠背后，都是参与者对平台的信任，确保公开透明，不辜负每一份信任，是我们的责任和使命。”阿里巴巴合伙人、蚂蚁金服总裁胡晓明现场表示。

▲阿里巴巴合伙人、蚂蚁金服总裁胡晓明

据介绍，链上公益计划由阿里巴巴公益和蚂蚁区块链团队联合打造。发布当天，链上公益计划第一个落地项目——新未来高中生正式发布。预计到2019年年底，阿里巴巴公益平台上将有超2亿资金体量的募捐实现上链。未来2-3年，阿里巴巴计划推动平台上公益项目全部上链。

▲基于链上公益计划的捐赠人界面

凭借去中心化、透明度高、信息不可篡改的特性，区块链技术天然满足公益领域的需求。在阿里巴巴经济体，相关探索也早已展开。

2016年7月，蚂蚁区块链技术就在支付宝公益平台上正式发布。截至2019年6月底，已有超过700家公益机构、近3600个公益项目的捐赠数据全部接入蚂蚁区块链，捐赠总人次11亿，捐赠总金额超过15.1亿元。这些捐赠数据，全部在区块链技术“不可篡改”特性的保障下，提升了透明度和信任度。

阿里巴巴公益平台上的公益项目具有种类多、复杂性高、捐赠体量大等几大显著特点。已入驻公益项目涵盖了资金募捐、物资募捐、志愿服务等多个类型，公益项目总数达5000余个。未来2-3年内，阿里巴巴将持续投入，探索出不同类型公益项目的区块链标准化方案，并将其沉淀为阿里公益平台上各类公益项目的基本执行规范。