地平石头少，SpaceX选中火星平原作为着陆区

IT之家9月5日消息 据外媒报道，SpaceX日前表示该公司将火星阿卡迪亚平原及其邻近地区列为早期星际飞船登陆火星的优先区域，并委托NASA的卫星帮助收集六个潜在着陆点的照片。

SpaceX早在2017年就开始了着陆点分析的过程，最终确定了四个可能的地点，其中阿卡迪亚平原被认为是最有可能的地点。经过至少2年半的研究，SpaceX似乎对在火星特定区域进行首次星际飞船着陆信心十足。阿卡迪亚平原位于火星的中北部纬度，这里主要是平原地区，按照国际天文联盟规定的标准，属于低地平原。NASA将其描述为“在相对较低纬度上存在丰富浅冰资源的少数几个地区之一”，这也是SpaceX选中这里的重要原因。

阿卡迪亚平原没有火星其他许多地区常见的巨石场，从而在着陆时避免的障碍要少得多。同时这一地区也是火星上最低的地区之一(相对于平均表面水平来说)。这里的大气压力更高，不容易受到火星某些极端天气的影响。

另外，最为重要的一点是，阿卡迪亚平原拥有巨大的水冰资源，从冻结的含水层到相邻的Erebus Montes山脉中的冰川。SpaceX火星殖民和探索的战略核心就是要在火星上生产星际飞船返回地球所需的推进剂，称为就地资源利用项目。星际飞船使用甲烷和氧气就是考虑了这个因素，因为甲烷比氢气更容易使用，也可以很容易地从水中提取，就像氧气一样。

马斯克此前表示，SpaceX最早可能在2020年或2022年为星际飞船的首次无人火星任务做好准备。