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IHS Market：苹果iPhone XR成2019上半年最畅销智能手机

2019-9-6 12:43:52来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月6日消息 IHS Market统计机构发布最新报告，在2019年上半年苹果iPhone XR成为最畅销的智能手机，其出货量达到了第二名三星Galaxy A10的两倍。

IHS Market表示，智能手机的价格近年来一直在上涨，一度超过1000美元，但是苹果公司较便宜的iPhone XR在2019年上半年出货量超过了所有其他智能手机型号。根据市场分析师周四发布的报告，iPhone XR在2019年上半年出货量接近3000万台。

苹果iPhone XR售价749美元，看起来并不便宜，但它却是苹果2018年手机阵容中最便宜的iPhone机型。IHS Market表示，iPhone XR在2019年第一季度出货量为1360万部，第二季度出货量为1330万部，今年上半年总量达到2690万部。这是三星Galaxy A10手机上半年出货数量的两倍多，三星A10上半年出货量为1340万台。

“与Android智能手机制造商相比，苹果保持了相对较小的模型阵容，”研究和分析总监Jusy Hong说。“这意味着Apple总销量在较小的阵营型号之间分配。因此，苹果的每款iPhone型号都会有着比同类Android智能手机更高的出货量，例如三星品牌销售的机型。”

2017年发布的苹果iPhone 8和iPhone XS Max也是今年上半年的顶级销量智能手机之一。三星手机A10和A50售价均低于400美元，分别排名第二和第三，出货量分别为1340万和1200万。三星旗舰Galaxy S10手机并没有上榜。另外小米Redmi 6A和Redmi Note 7分别排名第五和第六，出货量均为1000万。

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关键词：iPhone XR三星A10苹果

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